　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為何大家不想打AZ？網刷爆理由　25歲女嘆：若有得選，絕不會優先選

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（15日）宣布，總計188萬劑疫苗今日將陸續抵台，其中日本第三波贈台的約97萬劑AZ疫苗，已於下午1時45分降落桃園機場。不過，有網友看見登記預約AZ疫苗的民眾僅佔少數，納悶表示，「是因為怕副作用，所以想打莫德納嗎?」貼文一出，立刻引起許多網友熱議，有網友更分享自身接種經驗直呼，「如果在台灣有得選擇，絕對不會想優先選AZ！」

有網友今日就在Dcard以「為何大家都不想打AZ？」為題發文指出，只有7萬人選擇登記AZ疫苗，「是因為怕副作用，所以想打莫德納嗎？」原PO同時疑惑指出，好多人都推薦AZ疫苗，但預約的人卻少得可憐。

▲▼陳時中親迎第三批日本贈台97萬劑AZ疫苗，舉牌與日本航空合照感謝日本。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳時中親迎第三批日本贈台97萬劑AZ疫苗，舉牌與日本航空合照感謝日本。（圖／指揮中心提供）

貼文一出，立刻引起許多網友紛紛回應，「因為美國FDA沒核准、WHO之前有說考慮下架AZ！」、「AZ是WHO認可的疫苗沒錯，但日本泰國廠評估尚未通過」、「是我也不會選AZ，我會慢慢等小莫～」、「我的家人都有慢性病，醫生不建議施打」、「本來想法是有疫苗就先打，後來問過醫生建議打莫德納，加上之後有計劃出國，就這樣選了」、「為何日本禁打，但要送我們？」；還有網友困惑指出，「AZ這麼便宜又好用，趕快打，但為什麼那麼多國家又不打？」

▲▼針對為何不選擇AZ疫苗一事，網友熱議。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼針對為何不選擇AZ疫苗一事，網友熱議。（圖／翻攝自Dcard）

▲針對為何不選擇AZ疫苗議題，引發許多網友熱烈討論。（圖／翻攝自Dcard）

也有網友分享自己和家人接種的經驗，指出自己是兩劑都打了莫德納，第一劑的副作用只有注射部位痠痛兩天，第二劑注射部位痠痛+肌肉痠痛、微微的畏寒和比平常更疲倦兩天，副作用我覺得很輕微不影響日常。不過，28歲男友，第一劑打AZ，打完高燒、輕微噁心嘔吐、嚴重全身痠痛，男友的母親第一劑也是打AZ，打完畏寒、低燒、關節痠痛，症狀輕微但持續超過三四天！他父親第一劑打AZ，發燒加極度疲倦，第二晚還燒到要掛急診，「如果在台灣有得選擇，絕對不會想優先選AZ！」

不過也有網友抱持不同看法，「身邊同學個人意願都是兩個都勾選，AZ也打過這麼多人，一線醫療人員也多半施打AZ，不覺得會糟糕到哪去」、「我覺得很難有疫苗保證百分百安全沒有副作用，我純粹就是為了變種病毒的部分想打mRNA疫苗！」

對此，本站也曾報導，「張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮」內文指出，世界各國持續施打疫苗中，而「混打」也是觀察重點之一。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳昨（14日）在記者會透露「AZ+BNT」的免疫反應還不錯，未來國內也會參考國際資料，不排除會以這樣的方式做施打。

ET快訊
快訊／專家憂726解封恐再封城！侯友宜曝「關鍵要素」
快訊／大雷雨轟三縣市！旺盛對流移入將有「打雷、閃電、暴雨」
為何大家不想打AZ？網刷爆理由　25歲女嘆：絕不會優先選
美軍機30分鐘快閃松山機場　陸國防部嗆：美方勿玩火
快訊／新莊+1「被桃園朋友傳染」　匡列6人再驗出2人確診
快訊／新北家禽合作社2移工染疫　解隔前4採PCR確診
快訊／華航接力！台灣自購55萬劑AZ疫苗　15:09抵達桃園
18歲以上疫苗接種時間曝　指揮中心：願打AZ近320萬人！近
快訊／新北+2「新莊、板橋」　1例與桃園朋友見面染疫
LIVE／新北+2「社區廣篩18.5萬人奏效」　侯友宜最新說
萬華男打2劑國產疫苗「仍確診」！媒體人再爆料　高端回應了
日贈台超過330萬劑AZ疫苗　蔡英文：台灣人民深受感動
「這縣市」18歲↑可打疫苗！預約電話打不通　衝衛生所排隊爆恐
快訊／桃園快遞員「1傳3」！多親友住同社區　市府急擴大採檢
第三輪疫苗簡訊明通知！　指揮中心曝比例分配方式
女星打AZ「被罵不打國產疫苗」！火大嗆酸民噁心：識字能力障礙
AZ、莫德納共188萬劑今分三批抵台　蘇貞昌說明進度

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨轟雲嘉南！旺盛對流移入23區迎「打雷、閃電、暴雨」

健身房「微運動」有條件開放　業者防疫措施規定曝光　

拚本週微解封！高雄3廟宇1教會提防疫計畫申請中

金門莫德納「約還有800劑」！楊鎮浯喊話鄉親：7月16日起預約

為何大家不想打AZ？網刷爆理由　25歲女嘆：若有得選，絕不會優先選

18歲以上願打AZ近320萬人！指揮中心：未來三週打到可能性高

「孩童防疫補貼」今起郵局也可辦　首日上午3474人成功領到1萬元

牙醫警告！刷完牙「用漱口水」易蛀牙　曝使用最佳時機

LIVE／自購55萬劑AZ、35萬劑莫德納來了　機場畫面直擊

快訊／桃園快遞員「1傳3」！多親友住同社區　市府緊急擴大採檢

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

許凱：我要吃妳..撲上床狂吻程瀟　上「Kiss Cam」當眾親下去公開戀情！

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

江宏傑3歲女兒奶音萌唱《忠孝東路走九遍》　他開金口唱《當》...動力火車：沒有得救了！

快訊／大雷雨轟雲嘉南！旺盛對流移入23區迎「打雷、閃電、暴雨」

健身房「微運動」有條件開放　業者防疫措施規定曝光　

拚本週微解封！高雄3廟宇1教會提防疫計畫申請中

金門莫德納「約還有800劑」！楊鎮浯喊話鄉親：7月16日起預約

為何大家不想打AZ？網刷爆理由　25歲女嘆：若有得選，絕不會優先選

18歲以上願打AZ近320萬人！指揮中心：未來三週打到可能性高

「孩童防疫補貼」今起郵局也可辦　首日上午3474人成功領到1萬元

牙醫警告！刷完牙「用漱口水」易蛀牙　曝使用最佳時機

LIVE／自購55萬劑AZ、35萬劑莫德納來了　機場畫面直擊

快訊／桃園快遞員「1傳3」！多親友住同社區　市府緊急擴大採檢

草娥趁疫情股價暴跌學玩股票！「公開勝率」現場嘉賓驚呼

公鹿主場強勢2連勝　字母哥：全隊非常渴望這場勝利

每天傳訊息問候！全智賢婆婆爆確診　 公司緊急曝「她身體狀況」

蘋果股價漲2.4％創歷史新高！最高衝上149.57美元　將挑戰150大關　　

快訊／專家憂726後恐再封城！侯友宜：解封務必掌握「關鍵要素」

快訊／大雷雨轟雲嘉南！旺盛對流移入23區迎「打雷、閃電、暴雨」

健身房「微運動」有條件開放　業者防疫措施規定曝光　

屏東男無力處理母後事　警發動善心人士捐款度難關

LIVE／北市+9例！內湖好市多、IKEA爆確診足跡　柯文哲最新說明

「SolarWinds事件」駭客入侵iPhone等iOS設備！　竊取用戶登入資訊

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

生活熱門新聞

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

沒錢買衛生棉！少女「穿黑褲躲垃圾桶邊」惹心疼

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

快訊／今日本土增14例「又創這波疫情新低」

只有2種人不能打AZ！美女醫氣壞：別像要廝守終生

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

打莫德納5天曾打止痛針！　71歲婦腦出血送醫

點名這3類人選莫德納　台大醫揭和AZ對決關鍵

阿中喊「BNT留給學生」　前台大醫2點原因反對

孩子FB用「卡通頭貼」祝賀生日！同學父竟嗆：你沒臉見人？

快訊／好市多內湖店今臨時閉店　緊急消毒一日

颱風微解封最快生成時間曝　今起午後防劇烈天氣

莫德納還有66%沒打！專家點名這縣市：等過期？

更多熱門

相關新聞

快訊／台自購55萬劑AZ疫苗15:09抵桃機

快訊／台自購55萬劑AZ疫苗15:09抵桃機

日本贈台的97萬劑AZ已於今（15日）稍早順利抵達桃機後，台灣自購的55萬劑AZ疫苗繼續接力，由華航CI834班機負責載運，從泰國曼谷出發，於15:09順利降落桃園機場，比原定時間提早約30分鐘。

外交部感謝日本：提高我疫苗覆蓋率

外交部感謝日本：提高我疫苗覆蓋率

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫dcard疫苗預約莫德納AZAZ疫苗本土疫情日本

讀者迴響

熱門新聞

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

沒錢買衛生棉！少女「穿黑褲躲垃圾桶邊」惹心疼

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

快訊／今日本土增14例「又創這波疫情新低」

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

只有2種人不能打AZ！美女醫氣壞：別像要廝守終生

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面