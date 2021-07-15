為何大家不想打AZ？網刷爆理由　25歲女嘆：若有得選，絕不會優先選

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（15日）宣布，總計188萬劑疫苗今日將陸續抵台，其中日本第三波贈台的約97萬劑AZ疫苗，已於下午1時45分降落桃園機場。不過，有網友看見登記預約AZ疫苗的民眾僅佔少數，納悶表示，「是因為怕副作用，所以想打莫德納嗎?」貼文一出，立刻引起許多網友熱議，有網友更分享自身接種經驗直呼，「如果在台灣有得選擇，絕對不會想優先選AZ！」

有網友今日就在Dcard以「為何大家都不想打AZ？」為題發文指出，只有7萬人選擇登記AZ疫苗，「是因為怕副作用，所以想打莫德納嗎？」原PO同時疑惑指出，好多人都推薦AZ疫苗，但預約的人卻少得可憐。

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▲陳時中親迎第三批日本贈台97萬劑AZ疫苗，舉牌與日本航空合照感謝日本。（圖／指揮中心提供）

貼文一出，立刻引起許多網友紛紛回應，「因為美國FDA沒核准、WHO之前有說考慮下架AZ！」、「AZ是WHO認可的疫苗沒錯，但日本泰國廠評估尚未通過」、「是我也不會選AZ，我會慢慢等小莫～」、「我的家人都有慢性病，醫生不建議施打」、「本來想法是有疫苗就先打，後來問過醫生建議打莫德納，加上之後有計劃出國，就這樣選了」、「為何日本禁打，但要送我們？」；還有網友困惑指出，「AZ這麼便宜又好用，趕快打，但為什麼那麼多國家又不打？」

▲針對為何不選擇AZ疫苗議題，引發許多網友熱烈討論。（圖／翻攝自Dcard）

也有網友分享自己和家人接種的經驗，指出自己是兩劑都打了莫德納，第一劑的副作用只有注射部位痠痛兩天，第二劑注射部位痠痛+肌肉痠痛、微微的畏寒和比平常更疲倦兩天，副作用我覺得很輕微不影響日常。不過，28歲男友，第一劑打AZ，打完高燒、輕微噁心嘔吐、嚴重全身痠痛，男友的母親第一劑也是打AZ，打完畏寒、低燒、關節痠痛，症狀輕微但持續超過三四天！他父親第一劑打AZ，發燒加極度疲倦，第二晚還燒到要掛急診，「如果在台灣有得選擇，絕對不會想優先選AZ！」



不過也有網友抱持不同看法，「身邊同學個人意願都是兩個都勾選，AZ也打過這麼多人，一線醫療人員也多半施打AZ，不覺得會糟糕到哪去」、「我覺得很難有疫苗保證百分百安全沒有副作用，我純粹就是為了變種病毒的部分想打mRNA疫苗！」

對此，本站也曾報導，「張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處 可能掀起搶打潮」內文指出，世界各國持續施打疫苗中，而「混打」也是觀察重點之一。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳昨（14日）在記者會透露「AZ+BNT」的免疫反應還不錯，未來國內也會參考國際資料，不排除會以這樣的方式做施打。