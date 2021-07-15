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服務公職逾40年榮退　麟洛消防分隊長汪明華：平安就是福

▲汪明華退休 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲麟洛消防分隊長汪明華(左二)服務公職逾40年榮退 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局第一大隊麟洛分隊汪明華分隊長於明(16)日屆齡退休，儘管如此，已服務公職40載的他，只要仍身穿紅色制服的一天，他就會持續跟所有弟兄們站在第一線執行任務救援。

▲汪明華退休 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲汪明華退休 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

麟洛鄉長鍾慶平與鄉代會主席謝禮志於今(15)日頒贈「功在麟洛」的匾額紀念品，特別感謝汪明華過去40年在消防專業領域的付出，尤其這近10年來對麟洛鄉消防救災工作的付出與努力。

▲汪明華退休 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲汪明華退休 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

鄉長及鄉代會主席也稱讚說，分隊長汪明華雖然快退休了，但是他依舊競競業業對待工作，2020年在鄉長政策推動下，全力協助為麟洛鄉住戶100%安裝完成火災警報器，充分展現了他的責任心；另麟洛地區有救災小貨車、消防勤務車及救護車各一輛，也都是經他任內努力與協調，積極爭取民間資源的挹注，為消防救災救難增加更多利器。

汪明華說，從事消防工作超過32年能平平安安就是福，期間非常感謝各位長官及工作伙伴對我的愛護及照顧，心中對一切之人、事、物難免是依依不捨，但還是得放下再放下，也感嘆過去因工作忙碌較少陪伴子女成長，如今退休了可以多出時間來陪伴家人享受天倫之樂，他也提醒年輕的消防同仁，現今消防勤業務繁多，為因應制度變化，水箱車、救護車及指揮車等，本著救災SOP規劃任務編組據以執行，在系統化的管理下，讓每場災難能順利平安，將民眾生命財產損失降至最低。並感謝各位長官及各位工作伙伴及好朋友的協助，讓我在消防生涯增添許多美好回憶，心中有無限的感恩。

鍾鄉長表示，退休是另一個人生階段的開始，需要信念的改變放棄現有的生活思維和習慣！但天下沒有不散的筵席，總有曲終人散時，今日的退休離開是為日後重逢的喜悅，珍重再見 放下又是另ㄧ段人生旅途的開始。

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