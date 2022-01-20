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社會 社會焦點 保障人權

屏東婦偷30顆南瓜　被主人撞見作賊心虛全倒地上

▲屏東一名婦人盜採農民南瓜。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東一名婦人盜取農作物，被主人發現當場報警逮捕。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名陳姓農夫日前巡視位於高屏溪畔的農田時，在自己承租的田地發現有陌生婦女行跡鬼祟，又見自己種植的農作物散落在地，婦人腳邊還有一袋南瓜，馬上阻止婦人離去並報案逮人。警方獲報前往現場，將婦人依竊盜現行犯移送屏東地檢署偵辦。

▲屏東一名婦人盜採農民南瓜。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲袋中南瓜為婦人所偷。（圖／記者陳崑福翻攝）

陳姓男子於高屏溪沿岸承租一塊地種植南瓜，日前前往巡視農田時，發現一名陌生婦女騎乘機車進入他的農地，趕緊上前詢問，沒想到該名婦女看到他過來，就心虛地把已經裝入袋中的物品倒在地上，陳男仔細一看，竟是自己尚未採收的南瓜，於是馬上報警處理。

警方到場發現，該名林姓婦人(62歲)已先裝好一袋一袋的南瓜，因看見陳男來，就趕緊將已裝袋的南瓜倒出來，僅剩一袋南瓜在腳邊，總計約30顆南瓜(價值約新台幣1800元)遭林婦採下。陳男表示，雖然今年南瓜盛產，價錢一直掉，但仍是他辛苦種植的成果，沒想到就這麼被人盜採。全案依竊盜現行犯移送屏東地檢署偵辦。

▲屏東一名婦人盜採農民南瓜。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼警方接獲報案，當場人贓俱獲。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東一名婦人盜採農民南瓜。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警察分局方秋梅分局長表示，農曆春節將近，宵小活動更加頻繁，將於各處農園及易滋事處所加強巡邏防制，並聯合義警、民防等組成巡守隊，以交叉互換的方式增加巡邏密度，全力守護農作物順利收成。

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