「三高」之一翠峰派出所長榮退　警界山區單位同聲祝福

▲翠峰派出所長周偉南（中）今榮退，左右為華崗派出所長、合歡派出所長。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

仁愛分局翠峰派出所巡佐所長周偉南因個人生涯規劃，申請於今天退休，結束32年警職生涯；由於他所服務的翠峰所海拔高度2300公尺，為台灣「三高」派出所之一，平時不論治安、交通、雪季勤務、防疫等工作都站在第一線執行，如今功成身退，警界同仁和高山單位都同聲感念：「謝謝所長的無私付出！」

仁愛警分局長莊順智為感謝周偉南平日的貢獻，特別請仁愛警友辦事處主任林月有贊助紀念茶盤1座，親自致贈、肯定周偉南從警期間工作認真，因個人生涯規劃退休，分局及派出所同仁都感到十分不捨。

莊順智說，周偉南在高山地區服務的辛苦，只有警察同仁才能體會，其資歷、經驗也是警界最寶貴的資產，祝福周巡佐榮退後保持身體健康、生活更充實，並常回「娘家」敘舊、持續勉勵後進，將30餘年經歷傳承，繼續做警察的後盾。

▲仁愛警分局長莊順智（左）致贈周偉南紀念品，感謝對警界的貢獻。（圖／翻攝「南投縣政府警察局仁愛分局」臉書粉專）

「中橫路況交通資訊站」臉書粉專小編日前也PO出一張周偉南與仁愛分局華岡所長李錫湟、花蓮縣新城分局合歡派出所阮漢魁於合歡山武嶺亭的合照，指出3人不但是警校同學，更剛好在台灣海拔最高的3間派出所（翠峰所2300公尺、華岡所2450公尺、合歡所2375公尺）服務，並趕在周偉南退休前為3人的情誼留下珍貴畫面。

「中橫路況交通資訊站」小編表示，合歡山一向交通繁忙、天氣寒冷多變，人力也吃緊，但翠峰所警員在周偉南帶領下，仍不分晝夜、季節，持續於等嚴苛環境條件中辛苦付出、盡忠職守，讓用路人有一條安全的道路行駛，功勞苦勞兼具，因此代替用路人對周偉南說一聲：「謝謝所長！感謝您無私的奉獻與付出。」