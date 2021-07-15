　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

各國開放「自選疫苗」規定一次看！多半由政府配發　僅這國能混打

▲▼新冠疫苗。（圖／達志影像）

▲部分國家在疫苗充足的狀況下，同意民眾自行選擇施打品牌。（圖／達志影像）

記者張方瑀／綜合報導

目前台灣自行採購的疫苗包含阿斯特捷利康（AZ）和莫德納（Moderna），但由於先前傳出許多施打AZ疫苗出現血栓等嚴重副作用，導致國人不願接種此款疫苗，紛紛想等待莫德納到貨，或是由台積電、鴻海（永齡基金會）採購的1千萬劑BNT疫苗。

根據中央流行疫情指揮中心公布，截至今（15）日下午1時為止共有732萬多人完成疫苗接種意願登記，其中只願意打莫德納的人數達到412萬，占總登記人數的56.34％。部分國家在疫苗充足的狀況下，同意民眾自行選擇施打品牌，但多半還是由政府統一依照年齡進行區分。

美國

在疫苗供應量充足的情況下，美國疾病管制中心（CDC）指出，最好的疫苗就是你能獲得的第一種疫苗，目前通過審查的輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）、莫德納與嬌生疫苗（Johnson & Johnson）都是安全無虞的疫苗。

不過，美國食品與藥物管理局（FDA）12日警告，施打嬌生疫苗後，在一定期間內感染罕見神經失調疾病「格林─巴利症候群」（Guillain-Barre）的風險將會增加。CDC表示接種疫苗後患症的大多數人皆是男性，且以50歲及以上的人為主，多在接種2周後通報狀況。

英國

英國目前批准的疫苗包含莫德納、AZ、輝瑞BNT和嬌生疫苗，國民保健署（NHS）資料顯示，英國民眾僅能打到政府分配的疫苗，不論分配到哪種，都是最適合的疫苗。

依照年齡和特殊狀況，英國部分族群通常能分配到特定品牌疫苗，例如孕婦或40歲以下民眾堆辦能配到輝瑞BNT或莫德納疫苗，且除非第一劑施打完後出現嚴重過敏反應，否則無法混打另一廠牌疫苗。

現在有約87.4％的民眾施打完第一劑疫苗，大部分民眾皆是施打AZ疫苗，就連女王伊麗莎白二世、總理強生也都是接種AZ疫苗。

▲▼新冠肺炎,疫苗,英國。（圖／路透）

▲大多數國家以年齡作為施打廠牌依據。（圖／路透）

澳洲

根據澳洲衛生部官網資料顯示，目前澳洲無法自行選擇疫苗品牌，而是依照年齡做區分，50歲以上民眾建議施打AZ疫苗，其餘年齡則施打輝瑞BNT疫苗。

由於民眾害怕AZ疫苗的副作用，紛紛想預約等待輝瑞疫苗，導致澳洲2500萬人口僅7％完成疫苗施打，為已開發國家中比例最低之一。

德國

德國疫苗委員會（STIKO）因AZ疫苗出現血栓疑慮，僅建議60歲以上民眾接種，其餘則施打輝瑞BNT或莫德納。另外，STIKO也建議，不論年齡為何，已接種第一劑AZ者，第二劑應施打輝瑞/BNT或莫德納等mRNA疫苗，總理梅克爾（Angela Merkel）便是施打第一劑AZ後，第二劑改打莫德納。

日本

日本國內目前僅核准施打輝瑞BNT和莫德納疫苗，且目前開放到18歲以上民眾，皆可憑政府寄發的「接種券」到指定地點接種疫苗。至於疫苗廠牌則是按照職場、地方區公所、自衛隊等地點不同，配發不同廠牌疫苗，多半無法挑選。

►疫苗混打、副作用、對變種病毒保護力有多少？　7大Q＆A一次解析
►外媒稱「混打疫苗是危險趨勢」挨轟誤導　WHO專家澄清了
►施打疫苗贈豪宅、看脫衣舞！各國獎罰一次看...拒接種者直送監獄

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

東風民生用品必買Top3下殺！還不快點來補貨

ET快訊
快訊／一張圖看懂疫苗到貨總數　蔡英文：大規模施打持續進行
大谷翔平實戰球衣競標！　超狂價格勝過MVP小葛100倍
獨／遭扣頸狂搥肚「治療」　她哽咽還原現況！西螺乩童下場曝
醫師手抖內診「讓女病患狠舒服」！　名醫蘇怡寧惡笑話網狂轟
國產疫苗受試者確診？ 　高端證實回應了
蕾菈把「酸民惡評」寫身上　被罵二手、浪女！霸氣反過來轟爆
快訊／環南市場今篩檢！新增2人確診
幫賣麵「2年沒放假」！人妻休1天被趕出門　婆婆嗆：娶妳就是要
還有機會！第三輪延長「7／19中午12點收單」　757萬人登

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海地太子港「汽油短缺」引爆示威　總統遇刺後社會超混亂

人妻「剃光頭」誆癌末快死了！詐40萬衝迪士尼爽玩　老公也被騙倒

東奧巴西選手團「入住飯店」爆群聚　日律師提交45萬人停辦連署書

各國開放「自選疫苗」規定一次看！多半由政府配發　僅這國能混打

東奧倒數8天！東京增1308例確診　疫情反撲「連2日破千」

刺胳針：科興疫苗打2劑防護力83.5%　副作用輕微

海地總統刺殺案主嫌「案發前多次會面」　討論籌組新政府

BNT比較好？數百人打2劑仍重症或死亡　以色列研究揭40%有1共通點

德國暴雨至少9死70失蹤　空拍慘況曝光！居民苦躲屋頂待援

印尼飆增5.4萬例！　專家憂淪「下一個印度」：已成亞洲疫情新熱區

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

許凱：我要吃妳..撲上床狂吻程瀟　上「Kiss Cam」當眾親下去公開戀情！

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

江宏傑3歲女兒奶音萌唱《忠孝東路走九遍》　他開金口唱《當》...動力火車：沒有得救了！

海地太子港「汽油短缺」引爆示威　總統遇刺後社會超混亂

人妻「剃光頭」誆癌末快死了！詐40萬衝迪士尼爽玩　老公也被騙倒

東奧巴西選手團「入住飯店」爆群聚　日律師提交45萬人停辦連署書

各國開放「自選疫苗」規定一次看！多半由政府配發　僅這國能混打

東奧倒數8天！東京增1308例確診　疫情反撲「連2日破千」

刺胳針：科興疫苗打2劑防護力83.5%　副作用輕微

海地總統刺殺案主嫌「案發前多次會面」　討論籌組新政府

BNT比較好？數百人打2劑仍重症或死亡　以色列研究揭40%有1共通點

德國暴雨至少9死70失蹤　空拍慘況曝光！居民苦躲屋頂待援

印尼飆增5.4萬例！　專家憂淪「下一個印度」：已成亞洲疫情新熱區

不只人用疫苗！國光生技研發PCV多價動物疫苗完成許可證送件

海地太子港「汽油短缺」引爆示威　總統遇刺後社會超混亂

快訊／一圖看疫苗到貨總數破890萬　蔡英文：大規模施打持續進行

【廣編】最美卡牌手遊《三國殺名將傳-威力加強版》代言人楊丞琳驚艷現身！

破美方阻擋謠言！台積電南京擴產如期進行　更透露「不排除在美建二期廠」

梁赫群甩10公斤「瘦成V字臉」　他曝剷肉優點...現場大笑

大谷翔平實戰球衣競標　高價勝過MVP小葛100倍

基隆疫苗涵蓋率達21.3%　明起6集中施打站+25合約醫療院所開打

冬天感冒過敏好苦惱　中醫師：夏天「三伏貼」神器出手

《孟婆》一度超支喊卡…等5年要播！唐美雲線上過生日哭了

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

國際熱門新聞

香港網美「崖邊自拍」摔5m瀑布慘死

2千米懸崖盪鞦韆　2妹子拋飛墜谷

台大醫院動物貼紙紅到國際　德國記者自嘲：抱歉德國

渣男長相大公開！研究公布「四大特徵」

南韓連2日1600確診！Delta暴增7倍

正妹「嗲聲圓眼」網好興奮　脫口罩全嚇呆

印度神童預言5度成真　警告7月要小心

滑手機被電車撞　以為在平交道外

女球迷露乳慶勝利　秒遭眾男「淫爪猛掐」

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

陶藝家慘遭亂箭射殺！　與女弟子偷情變調

打2劑BNT仍重症或死亡　以色列揭40%有共通點

「混打疫苗是危險趨勢」挨轟　WHO專家澄清了

英國將台灣列入「綠色清單」　19日起入境免隔離

更多熱門

相關新聞

東奧倒數8天！東京疫情反彈　再增1308例確診

東奧倒數8天！東京疫情反彈　再增1308例確診

日本東京都15日新增1308例確診、4例死亡，而這也是東京連續第二天新增確診數字突破1000大關。事實上，距離東京奧運開幕式僅剩8天，但進入緊急事態宣言的東京疫情不減反增，也讓當地民眾擔憂不已。另一方面，東京13日也傳出首例未滿10歲的重症患者。

運動紓困4.0已撥款超過6億

運動紓困4.0已撥款超過6億

東奧代表團因應防疫　體育署：台日成立決策小組

東奧代表團因應防疫　體育署：台日成立決策小組

木村拓哉打完疫苗啦！網：護理師很緊張吧

木村拓哉打完疫苗啦！網：護理師很緊張吧

台南開設四大特色接種站　打疫苗享受文化氣息

台南開設四大特色接種站　打疫苗享受文化氣息

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗AZ莫德納輝瑞BNT嬌生

讀者迴響

熱門新聞

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

香港網美「崖邊自拍」摔5m瀑布慘死

沒錢買衛生棉！少女「穿黑褲躲垃圾桶邊」惹心疼

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

快訊／今日本土增14例「又創這波疫情新低」

只有2種人不能打AZ！美女醫氣壞：別像要廝守終生

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

威力彩上看6.3億！「牡羊財運爆表」4星座快去買

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面