各國開放「自選疫苗」規定一次看！多半由政府配發　僅這國能混打

▲部分國家在疫苗充足的狀況下，同意民眾自行選擇施打品牌。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

目前台灣自行採購的疫苗包含阿斯特捷利康（AZ）和莫德納（Moderna），但由於先前傳出許多施打AZ疫苗出現血栓等嚴重副作用，導致國人不願接種此款疫苗，紛紛想等待莫德納到貨，或是由台積電、鴻海（永齡基金會）採購的1千萬劑BNT疫苗。

根據中央流行疫情指揮中心公布，截至今（15）日下午1時為止共有732萬多人完成疫苗接種意願登記，其中只願意打莫德納的人數達到412萬，占總登記人數的56.34％。部分國家在疫苗充足的狀況下，同意民眾自行選擇施打品牌，但多半還是由政府統一依照年齡進行區分。

美國

在疫苗供應量充足的情況下，美國疾病管制中心（CDC）指出，最好的疫苗就是你能獲得的第一種疫苗，目前通過審查的輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）、莫德納與嬌生疫苗（Johnson & Johnson）都是安全無虞的疫苗。

不過，美國食品與藥物管理局（FDA）12日警告，施打嬌生疫苗後，在一定期間內感染罕見神經失調疾病「格林─巴利症候群」（Guillain-Barre）的風險將會增加。CDC表示接種疫苗後患症的大多數人皆是男性，且以50歲及以上的人為主，多在接種2周後通報狀況。

英國

英國目前批准的疫苗包含莫德納、AZ、輝瑞BNT和嬌生疫苗，國民保健署（NHS）資料顯示，英國民眾僅能打到政府分配的疫苗，不論分配到哪種，都是最適合的疫苗。

依照年齡和特殊狀況，英國部分族群通常能分配到特定品牌疫苗，例如孕婦或40歲以下民眾堆辦能配到輝瑞BNT或莫德納疫苗，且除非第一劑施打完後出現嚴重過敏反應，否則無法混打另一廠牌疫苗。

現在有約87.4％的民眾施打完第一劑疫苗，大部分民眾皆是施打AZ疫苗，就連女王伊麗莎白二世、總理強生也都是接種AZ疫苗。

▲大多數國家以年齡作為施打廠牌依據。（圖／路透）



澳洲

根據澳洲衛生部官網資料顯示，目前澳洲無法自行選擇疫苗品牌，而是依照年齡做區分，50歲以上民眾建議施打AZ疫苗，其餘年齡則施打輝瑞BNT疫苗。

由於民眾害怕AZ疫苗的副作用，紛紛想預約等待輝瑞疫苗，導致澳洲2500萬人口僅7％完成疫苗施打，為已開發國家中比例最低之一。

德國

德國疫苗委員會（STIKO）因AZ疫苗出現血栓疑慮，僅建議60歲以上民眾接種，其餘則施打輝瑞BNT或莫德納。另外，STIKO也建議，不論年齡為何，已接種第一劑AZ者，第二劑應施打輝瑞/BNT或莫德納等mRNA疫苗，總理梅克爾（Angela Merkel）便是施打第一劑AZ後，第二劑改打莫德納。

日本

日本國內目前僅核准施打輝瑞BNT和莫德納疫苗，且目前開放到18歲以上民眾，皆可憑政府寄發的「接種券」到指定地點接種疫苗。至於疫苗廠牌則是按照職場、地方區公所、自衛隊等地點不同，配發不同廠牌疫苗，多半無法挑選。

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