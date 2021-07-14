施打疫苗贈豪宅、看脫衣舞！各國獎罰一次看...拒接種者直送監獄

▲以色列推出「綠色通行證」，以恢復日常生活上的便利鼓勵民眾接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球新冠疫情依舊持續進行，為防堵變種病毒來襲，各國不斷拼疫苗接種覆蓋率，透過各種手段，如發放補助、贈豪宅、送監獄、強制停職等獎勵或懲罰政策希望接種速度能夠更上層樓，以求能恢復疫情前的正常生活。英國牛津大學統計，全球已有4分之1的人口接種至少1劑的疫苗。

綜合外媒報導，美國為求提升接種速度，各地方的政府都推出補償措施，如賭城拉斯維加斯在賭場設置疫苗接種站，供現場排隊接種民眾免費觀賞蕾絲脫衣舞、大飽眼福；芝加哥與理髮業者合作，推出接種者周末免費理髮服務；西維吉尼亞州提供年輕接種者100美元儲蓄債券；阿拉斯加州有15間醫院提供接種者機票'現金等各項優惠；華盛頓州甚至提供21歲以上民眾免費獲得大麻。

美國截至目前為止接種率逼近70%。

▲美國拉斯維加斯官員在脫衣舞俱樂部設置診所，提供民眾接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

以色列是全球接種率最高的國家之一，930萬總人口約有60%以上的民眾至少接種過1劑疫苗，為此以色列政府推出「綠色通行證」，讓已接種者透過手機認證自由進出餐廳、電影院、商場、健身房，還可到希臘旅遊。

而香港則透過機管局贈送6萬張機票供抽獎，鼓勵民眾於9月底前完成疫苗接種，港鐵公司也祭出500張全年車票，供已接種民眾免費搭車一年，信和集團也透過旗下基金公司推出抽獎活動，若永久居民接種疫苗後於9月1日前登記，就有機會抽到實用面積449平方英尺住宅，價值1080萬港幣。

至於南韓，除先前從4月起為因應施打疫苗後可能出現的副作用，而允許實施「疫苗假」，原本從7月起決定放寬社交距離限制，獎勵已接種疫苗者外出時可以不必配戴口罩，然而隨著Delta變種病毒擴散、疫情急轉直下屢刷新高，政府才決定取消該政策。

▲菲律賓總統杜特蒂接種第2劑國藥疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

有獎勵政策，當然少不了懲罰措施，菲律賓總人口達1.1億，然而卻只有210萬人施打完2劑疫苗，比南韓的500萬人還低，對此總統杜特蒂憤怒表示，拒絕接種者會被直接送進監獄。巴基斯坦民眾則因恐懼副作用而不敢施打，當局表示會切斷拒絕接種者的通訊，東南部的信德省宣布，公務人員如若不施打疫苗下個月起將會停薪。

另外，英國則強制醫護療養院職員接種，違者恐怕將賠上自己的飯碗。德國則向拒絕接種疫苗的軍人，直接以軍法伺候。美國休斯頓衛理公會醫院要求員工須於6月7日前接種疫苗，否則將強制停職2周，最後高達153人因此遭到解雇、停職。

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