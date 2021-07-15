喬友大火殉職勇消陳志帆告別式！同袍不捨列隊送別　家屬含淚求真相

記者唐詠絮／彰化報導

彰化喬友大樓6月30日一場惡火，奪走4條生命！其中彰化縣消防局東區消防分隊員陳志帆不幸殉職火場，告別式於15日舉行，縣府核定也追晉陳員為分隊長，並覆蓋消防旗、國旗。稍後，靈車將繞行陳員生前服務的東區分隊，同僚們也將列隊致敬，送曾經一同在火場裡打拚的夥伴陳志帆最後一程。

▲勇消陳志帆不幸殉職，15日舉辦告別式。（圖／彰化縣消防局提供）

喬友大樓6月30日晚間發生火警，雖然起火點位於無人的2、3樓，但焦黑的濃煙不斷上竄，導致7、8、9樓的防疫旅館內頓時充滿黑煙；當時勇消陳志帆揹著空氣瓶搶入火場內救援，不料卻因9樓室內空間濃煙密布，陳員最終因空氣瓶耗盡，倒臥房內浴缸中殉職。

據了解，殉職勇消陳志帆今年33歲，彰化市人，未婚，是2014年特考班結業，2016年到彰化東區消防隊服務，分隊小隊長柯文進指出，陳志帆是一位認真積極的人，發生這種事，所有人都很難過很不捨。分隊清理陳志帆的服勤裝備時，邊整理遺物時邊落淚，同事李宗恩說，和志帆同事4年左右，感覺他是一個積極上進的人，平時訓練也認真，發生這種事大家都很難過。

陳志帆父親事後受訪，難掩白髮人送黑髮人的痛，唯一的兒子因為救火而不幸喪命，但到現在為止，縣府卻都還沒有給家屬一個正式的說明，家屬因此希望縣府能夠公布真相，同時也希望政府單位能夠讓消防人員籌組工會。

陳志帆的告別式15日舉行，並配合防疫期間人流管制，避免群聚，另外內政部長徐國勇、消防署長陳文龍、彰化縣長王惠美等人先後頒授褒揚令、消防獎章、晉升令、榮譽章與消防楷模證書，並覆蓋消防旗、國旗。

此外，縣府安排消防警備車為靈車前導，而稍後靈車也將會繞行消防局第一大隊彰化、東區分隊，屆時消防同僚們也將列隊致敬，消防車也將鳴笛，送曾經一同在火場打拚的夥伴陳志帆最後一程。

對此，身為防疫旅館的百香果商旅負責人蔡進峰也抵達現場，連連說了多次不捨、不能接受，表情相當沉重哀痛。