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江啟臣揪團買BNT被台東打臉　他：只為自己前途不顧地方死活

▲▼台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜。（圖／陳子瑜臉書）

▲台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜。（圖／陳子瑜臉書）

記者陶本和／台北報導

國民黨主席江啟臣宣布將聯合南投縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣四個執政縣市，申請購買500萬劑BNT疫苗；不過，台東縣政府卻跳船，表態不跟進。對此，台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜15日表示，江啟臣為了自己的政治前途，不顧地方死活。

在台積電、永齡基金會獲得中央政府授權，採購BNT疫苗共1000萬劑後，江啟臣也要以此為先例，號召藍營執政縣市團購。不過，陳子瑜說，江啟臣被自家人台東縣打臉，不但讓「地方包圍中央」的戰術失敗，導致領導威信重挫，更恐怕會影響到緊接而來的國民黨主席選舉。

陳子瑜說，台東縣不跟進的理由，正好凸顯出江啟臣拋出的「疫苗團購」是政治操作而非專業考量，而且更是為了自己的政治前途，不顧地方死活。

對於疫苗議題，陳子瑜認為，雖然越多越好，但也必須考量人口數、施打率、儲存能力等各種因素，包括日本在內，都曾傳出因為保存或人為疏失，導致疫苗報廢的案例。

陳子瑜形容，就像是進了一大堆的生鮮時蔬，卻沒有足夠的庫存環境與空間，也沒有考量到市場的銷售程度，最後只好大量報廢、賠了金錢又浪費資源，「更何況，江啟臣要搞的不是生鮮時蔬，是攸關人命的疫苗」。

陳子瑜表示，台東縣政府的決定，無疑是基於實際的考量，拒絕配合江啟臣的政治操作，畢竟做這個面子給江啟臣，搞了一堆疫苗進來，卻要背負「疫苗報廢」、「儲存負擔大」、「施打率不佳」等可能的風險。

陳子瑜說，他知道江啟臣對於主席連任有很大的焦慮，但如果是病急亂投醫，不管是送誤用成語的花盆，或是老哏被自家人打臉，都只會讓他離黨主席的位置越來越遠。

▼國民黨主席江啟臣拚加購500萬劑BNT疫苗。（圖／翻攝江啟臣臉書）

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