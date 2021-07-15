微解封迎人潮　花蓮市區熱點預置警力疏導交通

▲▼因應3級警戒微解封將帶來的旅遊人潮，花蓮警方已在市區各交通熱點預置警力，疏導交通。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心宣布自7月13日起實施「微解封」，不少三級警戒的規定陸續鬆綁，花蓮警分局為因應「微解封」後可預期帶來的人潮及車潮，特地針對花蓮市區熱點時段、路段規劃交通疏導警力，做好準備迎接花蓮往日的熱鬧盛況。

自5月19日宣布全國三級警戒以來，民眾已悶在家兩個多月之久，而7月13日開始實施的「微解封」，針對外出規定陸續有條件的鬆綁，近日觀察各旅遊路線及景點人車潮已漸出現，預期往後更會有不少人想外出透透氣。

花蓮警分局表示，為因應可預期湧入花蓮市區的人潮及車潮，針對花蓮市區熱點時段、路段規劃交通疏導專案勤務，包含購餐時段市區金三角等重要路口、晚間東大門夜市周邊等處，預置交管警力以維持交通秩序。

花蓮警分局分局長郝心誠指出，花蓮市區道路路幅狹窄，一旦湧入過量的車潮即會造成壅塞的情形，為了避免「微解封」後帶來的人潮及車潮造成塞車，警方做足準備，預先規劃勤務以疏導車流、維持交通秩序。

花蓮警分局特別呼籲民眾，疫情期間仍須遵守相關防疫規定，久逢外出更應注意行車安全，切勿酒後駕車、超速、從事危險駕車等行為，一同耐心等待疫情過去，回歸正常生活的那天。

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