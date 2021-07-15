口罩戴額頭首例開單！他逛南投慶福寺廟埕被檢舉　莊孝維出怪招

記者高堂堯／南投報導

防疫三級警戒延長至7月26日，但已有民眾將「微解封」措施當成完全解封、甚至挑戰公權力；林姓中年男子日前未戴口罩，就在南投熱門觀光據點之一的中興新村宮廟前閒晃，警方獲報到場，還故意將口罩戴在頭上、裝瘋賣傻，員警隨後依法查緝、函送主管單位開罰。

▲民眾將口罩戴頭上、裝傻在廟前閒逛，遭警方依法取締函送裁罰。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，日前南投市慶福寺附近居民發現，一名男子未戴口罩就在廟埕廣場閒逛，因擔心成為防疫破口，立刻向光明派出所檢舉。

▲民眾將口罩戴頭上、裝傻在廟前閒逛，遭員警李育霖依法取締函送裁罰。（圖／記者高堂堯翻攝）

警員李育霖獲報後，迅速到達現場取締，這名男子看見警方現身，竟裝傻將口罩戴在額頭上，員警隨即上前要求出示證件，男子還故意轉身朝反方向走開，最後才取出證件；員警查出男子現年48歲、姓林，依法開立違反新冠肺炎稽查紀錄表、函送南投縣衛生局裁罰。

中興分局長黃念生呼籲，疫情尚未降溫前，請轄區所有的居民朋友都要彼此互助合作，除了確實遵守政府的相關法令，將口罩戴好再出門就是防疫的最佳良方，警方在此期間絕對會嚴正稽查，以捍衛所有居民的身心健康安全。



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