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科學家首證實！亞馬遜雨林碳排量超越吸收　年排放10億噸二氧化碳

▲▼亞馬遜大火以每分鐘三個足球場的火勢快速燃燒。（圖／路透社）

▲亞馬遜如今每年二氧化碳排放量相當於10億噸，超越其吸收量。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

亞馬遜雨林向來被視為「地球之肺」，可吸收大氣溫室氣體排放，藉此減緩氣候變化。然而如今科學家首度證實，亞馬遜雨林近年來的二氧化碳排放量，已超越其吸收量，每年排放量相當於10億噸二氧化碳，這讓研究員坦言，現階段的雨林正加速氣候變化。

衛報報導，亞馬遜雨林過去曾經是吸收大氣溫室氣體排放的碳匯（carbon sink），自1960年代以來，全球林木植物每年約吸收四分之一燃燒化石燃料的溫室氣體排放量。然而這情況已經出現改變。

依據14日刊登在期刊《自然》的研究，巴西國家太空研究所團隊過去10年利用小型飛機，在4500公尺高空測量雨林的二氧化碳水準，觀察碳排變化。結果顯示，雨林近年二氧化碳排放量已超越其吸收量，當地森林大火每年約產生15億噸二氧化碳，雨林生長只減少其中的5噸，大氣中仍有約10噸二氧化碳未被吸收，而這相當於日本一整年的碳排量。

▲亞馬遜雨林大火。（圖／達志影像／美聯社）

主導研究的加蒂（Luciana Gatti）直言，「第1個壞消息就是，森林大火產生的二氧化碳量，比其吸收的量高出3倍，第2個壞消息是，森林砍伐率30%以上的地區，其碳排量，是砍伐率20%以下區域的10倍之多。」

更令人擔心的是，即便沒有發生大火，雨林仍排放著大量的二氧化碳。加蒂形容，如今的狀況猶如惡性循環，因為林木是製造雨水的主要來源，林木減少降雨量就減少，導致乾旱、熱浪等狀況，最終又讓更多林木死亡，甚至引發大火。

科羅拉多州立大學教授丹寧（Scott Denning）直言，如今的狀況相當糟糕，「讓地球上最有效的碳排吸收器，從碳匯淪為製造源頭。」科學家認為，亞馬遜失去吸收二氧化碳能力凸顯出一大警訊，減少化石燃料排放如今比以往任何時候都還要更加緊迫。

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