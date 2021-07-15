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川普副手彭斯卸任後首場演說　促拜登洽簽「台美貿易協定」

▲▼前副總統彭斯（Mike Pence）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前副總統彭斯呼籲拜登政府應盡快噢台灣洽簽貿易協議。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電

美國前副總統彭斯今天在華府發表卸任後首場美中政策重大演說，他警告中國正逐漸成為「邪惡帝國」，拜登政府應採取多項因應作為，包括與中國經濟脫鉤，與台灣洽簽貿易協議等。

擔任副總統期間，彭斯（Mike Pence）曾兩次就對中政策發表演說。他今天延續這項傳統，在目前擔任卓越訪問學人的保守派華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation），再次就美中關係發表長近35分鐘的重要談話。

彭斯表示，美國民眾慶祝7月4日國慶前幾天，中國國家主席習近平就中共建黨百年發表演說，他警告任何阻撓中國的人，「必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前，碰得頭破血流」。

彭斯提醒拜登（Joe Biden）政府「軟弱將招致邪惡」。他說，中共是這世上對美國繁榮、安全與價值最大的威脅，中國或許還沒成為「邪惡帝國」（evil empire），但他們每天都努力朝這方向發展。

為確保美國能持續有效因應中國經濟、軍事野心，捍衛美國重要利益，彭斯一口氣向拜登政府提出6大建言，包括在攸關美國人民與國安產業上，加速與中國經濟脫鉤，例如禁止中國投資美國重要基礎建設計畫、讓無視規定的中國企業摘牌下市等。

在與中國脫鉤的同時，彭斯建議，美方應把握這個歷史性機會，強化美台經貿關係。他說，現在是與台灣洽簽貿易協定的「完美時機」，這項協定不只雙方都能受益，且能幫助台灣持續強健與安全。

不只如此，彭斯表示，美國與台灣往來也能鼓勵其他自由國家效法，進而促進整個區域的穩定與和平。

除了經濟方面，彭斯敦促拜登政府，應要求中國在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫源上從實招來，也不該允許公私部門資助中國科學實驗室。為確保美國有足夠能力因應未來疫情，所有必要藥品、醫療儀器與防護設備，都應回到美國境內製造。

彭斯也建議拜登政府，立即停止核發H-1B簽證給美國科技公司內中國籍雇員。他解釋：「這不是因為我們不信任持簽證的中國人，而是因為我們不信任中國共產黨。我們知道中國時常脅迫人民當產業間諜，逼他們交出商業機密。」

此外，彭斯也呼籲，拜登政府應明確要求2022年冬奧不得在北京舉辦，除非中國清楚交代疫情來源，立即停止壓迫維吾爾族人。

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