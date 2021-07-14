大陸網友稱核彈「轟到日本投降」　專家分析：常規打不過才用核武

▲林廷輝認為，中國常規武器打不過日本，才會想動用核武。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

日本近日發表2021年《防衛白皮書》，在最敏感的台灣問題部分，將台灣從中國專章脫離，並且提到台灣周邊局勢穩定的重要性，讓中國網友因此發布影片，主張日本干涉台灣問題，會使用核武連續轟炸日本，將日本轟到投降為止。對此「台灣國際法學會副秘書長」林廷輝表示，中國常規部隊打不過日本，才主張使用核武。

林廷輝在新聞節目《關鍵時刻》上分析表示，日本《防衛白皮書》有一個專章提到中美關係，並且檢視中國的軍力報告與台灣的防衛能力，認為台灣的防衛能力不夠，日本可能協助台灣建立防衛體系。

主持人劉寶傑問，照這樣講，日本難道敢跟中國一戰嗎？

▲日本去年的《防衛白皮書》封面是櫻花，今年變成了騎戰馬的武士。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



林廷輝說，中國這幾天做了一支影片，內容提到要用核彈轟炸日本，還要轟炸好幾次，但是這支影片呈現出來的，代表中國能力不足。

林廷輝進一步分析，是不是中國自己認為，用正規軍與常規武器打不過日本，才會有想用核彈轟炸日本的可能性。

劉寶傑說，「所以你說，如果我的胳臂比你強，我的肌肉比你大，我直接用我的遼寧號，我用我的戰艦075就打得贏了，我幹嘛用核彈！」

林廷輝補充，中國以前發展核武的時候，曾經說過一句話，核武絕對不會對非核武國家使用，唯一例外是日本，因為常規部隊打不過日本，才會動用核武去轟炸日本，核武本來就是戰略型武器、不對稱武器的概念，所以這更加突顯中國軍事能力的薄弱。

儘管有網友做出主張核武轟炸日本的影片，但是中國官方自1964年首次試驗核武器後承諾，「在任何時候、任何情況下將不會首先使用核武器」。

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