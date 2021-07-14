　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

大陸網友稱核彈「轟到日本投降」　專家分析：常規打不過才用核武

▲▼林廷輝認為，中國常規武器打不過日本，才會想動用核武。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲林廷輝認為，中國常規武器打不過日本，才會想動用核武。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

日本近日發表2021年《防衛白皮書》，在最敏感的台灣問題部分，將台灣從中國專章脫離，並且提到台灣周邊局勢穩定的重要性，讓中國網友因此發布影片，主張日本干涉台灣問題，會使用核武連續轟炸日本，將日本轟到投降為止。對此「台灣國際法學會副秘書長」林廷輝表示，中國常規部隊打不過日本，才主張使用核武。

林廷輝在新聞節目《關鍵時刻》上分析表示，日本《防衛白皮書》有一個專章提到中美關係，並且檢視中國的軍力報告與台灣的防衛能力，認為台灣的防衛能力不夠，日本可能協助台灣建立防衛體系。

主持人劉寶傑問，照這樣講，日本難道敢跟中國一戰嗎？

▲▼林廷輝認為，中國常規武器打不過日本，才會想動用核武。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲日本去年的《防衛白皮書》封面是櫻花，今年變成了騎戰馬的武士。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

林廷輝說，中國這幾天做了一支影片，內容提到要用核彈轟炸日本，還要轟炸好幾次，但是這支影片呈現出來的，代表中國能力不足。

林廷輝進一步分析，是不是中國自己認為，用正規軍與常規武器打不過日本，才會有想用核彈轟炸日本的可能性。

劉寶傑說，「所以你說，如果我的胳臂比你強，我的肌肉比你大，我直接用我的遼寧號，我用我的戰艦075就打得贏了，我幹嘛用核彈！」

林廷輝補充，中國以前發展核武的時候，曾經說過一句話，核武絕對不會對非核武國家使用，唯一例外是日本，因為常規部隊打不過日本，才會動用核武去轟炸日本，核武本來就是戰略型武器、不對稱武器的概念，所以這更加突顯中國軍事能力的薄弱。

儘管有網友做出主張核武轟炸日本的影片，但是中國官方自1964年首次試驗核武器後承諾，「在任何時候、任何情況下將不會首先使用核武器」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／黃越綏控遭鴻海、永齡「5000人留言辱罵」　劉宥彤回應
快訊／北市公布確診者足跡　曾到這市場！
航運跌到慌　財經網美曝2數據「我一張不賣」
37歲保時捷男背景曝光！　跟雞排妹「去年就被拍」
雞排妹澄清文「4小時編輯14次」　滿意讚：連我自己都覺得好看
快訊／反擊不實謠言　高端疫苗正式向台北地檢署提告！
登記疫苗「填這欄」驚覺出事　她愣了：變次等公民

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「用盡所有方式護台」　美海軍部長提名人：專注應對中國威脅

大陸網友稱核彈「轟到日本投降」　專家分析：常規打不過才用核武

美軍南海偵查頻繁　陸官媒：或為核潛艇潛伏台海做準備

印度試射「布拉莫斯」飛彈增程型　起飛不久後墜毀

日本防衛白皮書稱中國「軍費增長不透明」　世界安全令人深感憂慮

日本《防衛白皮書》涉台　趙立堅回應：中國必須統一也必然統一

美國陸軍首度在日本試射「海馬斯火箭」　引發中國官媒關注

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

「用盡所有方式護台」　美海軍部長提名人：專注應對中國威脅

大陸網友稱核彈「轟到日本投降」　專家分析：常規打不過才用核武

美軍南海偵查頻繁　陸官媒：或為核潛艇潛伏台海做準備

印度試射「布拉莫斯」飛彈增程型　起飛不久後墜毀

日本防衛白皮書稱中國「軍費增長不透明」　世界安全令人深感憂慮

日本《防衛白皮書》涉台　趙立堅回應：中國必須統一也必然統一

美國陸軍首度在日本試射「海馬斯火箭」　引發中國官媒關注

價格跟星巴克中杯拿鐵一樣！AZ疫苗為什麼最便宜？

那對夫妻Nico孕吐「Kim呵護舉動」超暖！　突想吃紅龜粿...他殺去買

買房沒錢裝潢！貸款成數失準　一張表秒懂裝修預算怎麼抓

雞排妹特殊交友「有感情沒佔有慾」！　廣告小妹：認清也是種能耐

北市公布1例確診者足跡　9、10日曾到信義區永利市場！

快訊／黃越綏稱5000人留言辱罵　劉宥彤回擊籲：勿胡亂指責永齡鴻海員工

黃越綏控遭鴻海、永齡員工辱罵　劉宥彤反擊：個人臆測

小雞人「被趕出北車」！辛酸畫面5000人瘋傳…意外釣出都市傳說

入選華為「天才少年」即領860萬年薪　任正非：養得起

線上股東會8／16正式開跑　即日起上市公司即可登記申請

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

軍武熱門新聞

印度試射「布拉莫斯」飛彈增程型失敗

《日本防衛白皮書》稱中國「軍費增長不透明」

日本《防衛白皮書》涉台　趙立堅：中國必須統一

美軍首度在日本試射「海馬斯火箭」

美海軍部長人選　強調護台重要性

美軍南海偵查　陸專家提核潛艇部署

大陸網友稱核彈轟到日本投降　專家：常規打不過才用核武

中國武力犯台美日可救援？國軍專家赴日研究報告出爐

央視罕見直播05式兩棲甲車海訓 時速25公里任踹門奪島先鋒

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

轎車對決雲豹裝甲車下場慘　網諷「不要越級打怪」

印度邊境再增兵5萬　高調集結20萬大軍

殲-20曾巡航釣魚台「日本沒發現」　大陸網友分析原因

南韓「白馬部隊」在越戰姦殺婦女

更多熱門

相關新聞

曾染原始病毒　體內也會有變種病毒抗體

曾染原始病毒　體內也會有變種病毒抗體

來自印度的Delta變種病毒可能逐漸演變成全球主要毒株，而日本神戶大學最新研究指出，曾感染過新冠肺炎原始毒株的病患，痊癒後體內也會產生能抵抗變種毒株的中和抗體，能夠防止病情惡化為重症。

文在寅宣佈「韓版新政」！投資220兆韓元

文在寅宣佈「韓版新政」！投資220兆韓元

蜜腿美少女涉霸凌！鹹豬手強抓國中弟睪丸

蜜腿美少女涉霸凌！鹹豬手強抓國中弟睪丸

護身軍刀軍演登場　美日澳等11國劍指中國

護身軍刀軍演登場　美日澳等11國劍指中國

南非群眾暴動洗劫　三星、LG工廠慘遭波及

南非群眾暴動洗劫　三星、LG工廠慘遭波及

關鍵字：

防衛白皮書關鍵時刻劉寶傑林廷輝核武核彈日韓要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

快訊／雞排妹發文喊話正宮！

保時捷男變雞排妹「老公」未婚妻心碎

保時捷男曖昧雞排妹　未婚妻爆婚約取消

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

快訊／今增本土17例、另增6死

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面