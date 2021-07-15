「7／26解封機率越來越大」　醫曝2個月首見數據：達降級標準

▲全台三級警戒延至7/26，但7/13起微解封。（圖／記者姜國輝攝）



記者陳俊宏／綜合報導

中山醫附設兒童急診科主任謝宗學今天（15日）表示，14日單日感染源不明的人數第一次低於10人，達到降級的標準，如果這樣趨緩的狀況持續，7/26解封降級的機率越來越大。但他也提醒，新冠肺炎病毒不會離開地球，和病毒共存的未來無法避免。

謝宗學今在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，14日本土新增確診病例17人，扣除居家檢疫／隔離的人，對社區有風險、感染來源不明的本土新增確定病例8人。

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謝宗學說，自從5月中旬社區疫情爆發，經過兩個月後，單日感染源不明的人數第一次低於10人，達到降級的標準，如果這樣趨緩的狀況持續，7/26解封降級的機率越來越大。

謝宗學指出，然而，不時冒出感染源不明的零星病例，或許將變成常態，即使未來偶有「加零」的日子，也不能保證社區內完全乾淨，勤洗手、戴口罩的習慣，即使疫苗覆蓋率達到60%以上群體免疫的標準，仍然必須維持。

▼微解封開放健身房。（圖／記者屠惠剛攝）



謝宗學表示，疫苗覆蓋率高標的歐美各國解封後，新增病例數馬上暴增的情形，再次證明新冠肺炎病毒不會離開地球，和病毒共存的未來無法避免；人類得到病毒免疫的途徑只有兩種：被感染和接種疫苗。

謝宗學說，英國目前的政策似乎是雙管齊下，讓國民快速得到強大免疫力、利用最短的時間恢復正常生活，其流程如下：

1、讓國民快速、大量接種有效的疫苗。



2、大幅降低重症率和死亡率到醫療體系可以承受的程度。



3、完全解封恢復正常生活，病例數暴增，但重症率低，醫療系統可以承受。



4、病毒在社區擴散，沒接種疫苗的人感染後得到自然免疫力；有接種疫苗的人感染刺激免疫系統讓抗體反應更強（booster），免疫力更為提升。



5、最後，全國人民都有免疫力，新冠肺炎流感化，甚至感冒化。

謝宗學寫道，英國政策是否真能達到人類和新冠病毒共存的結果？7/19英國全境解封後，「我們將會知道答案。」

14日新增17例本土，另有6例死亡。根據指揮中心公布數字，從5/11本土社區疫情開始，國內累積接近1.4萬例本土病例，有超過700例死亡，過去兩周單日病例皆無超過百例，14日個案數更是疫情以來新低，整體近期疫情趨勢向下。