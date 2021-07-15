林濁水10字評蔡政府疫苗政策之亂　點名陳時中陷最大矛盾

▲第三輪疫苗意願登記，只願意打莫德納的人數達到390萬。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

全台疫苗涵蓋率不足，加上各縣市自7月13日起微解封，讓部分民眾十分擔憂疫情再起。前立委林濁水14日在臉書PO文中以10個字形容蔡英文政府的疫苗政策，「荒腔走板，然後一錯再錯」，並直指接下來最大的矛盾是前立委柯建銘和衛福部長陳時中。

林濁水提到，如今疫苗短缺問題解決了，不過，因為過程太撲朔迷離，不管真相如何，多數民眾很難將此歸功於政府，就算有肯定蔡英文的民眾，但其中一定有不少人認為在這件事上，蔡和國民黨是一體的，並且一齊對付民進黨主流，「這印象一旦形成，民眾支持隨著民進黨一齊下滑的國民黨，恐怕終於有了回升的機會。」

▲林濁水認為國民黨下滑的聲勢有機會回升。（資料圖／記者林敬旻攝）

雖然林濁水直指蔡政府對於疫苗的政策是「荒腔走板，然後一錯再錯」，但他也認為，「蔡會不會神奇地隨國民黨之水漲而船高，且拭目以待。」況且疫苗政策之亂談不上派系的角色扮演，只是接下來最大的矛盾是前立委柯建銘和衛福部長陳時中，「關鍵在於目標釐定後，一開始戰略決策就失靈，等到事情發生，因應又無方。」

有網友看完文章後跟著留言表示，「台灣人民已經給了民進黨、國民黨很多機會，兩黨都未把握好國家發展的機會，能力都嚴重不足！過去20年，誰聽過有深度的台灣重大政策辯論？」、「其實疫苗政策沒有亂，去年會支持國產是因為那是戰爭物資，但是要開發需要樣本，台灣沒有樣本，所以要有美國支持」。

▼林濁水臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／林濁水）