居家防疫吃不停、體重超失控？「8招日常小技巧」輕鬆遠離肥胖

▲防疫期間在家吃個不停、體重也漲個不停。（圖／免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

居家防疫就是管不住自己的嘴，吃個不停、體重也漲個不停，對此，營養師宋明樺在粉絲專頁《宋明樺營養師 生活。分享。雜記。》發文教導民眾「8招日常小技巧」，透過日常生活小習慣，可以加速新陳代謝，解救失控的體重。

第一招：適量黑咖啡或無糖綠茶



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咖啡因可以提高基礎代謝率，兒茶素對於脂肪代謝有一些正面影響。

第二招：飲食中要有足夠的蛋白質



很多人減重只吃蔬果絕對不利於代謝率的維持，每餐都攝取足夠的蛋白質，是維持高速代謝的最重要關鍵，足量的蛋白質讓你在進食後，更有飽足感，且能維持瘦體組織。

第三招：餐餐要有辛香料



菜餚中加點辛香料可使體溫升高、加速血液循環，像是薑、大蒜 、蔥 、薑黃 、黑胡椒等等。

第四招：一定要吃早餐



吃早餐的人，基礎代謝率會比不吃早餐的人上升8∼10%，而且早餐是一天內最可以隨便吃的一餐，可要好好把握，若是作息不正常，就會直接影響到吃早餐的習慣。

第五招：重視含碘的食物

碘是製造甲狀腺素的原料，甲狀腺素可以促進細胞代謝，增加體內的氧消耗，其實不用特別去補充碘補充劑，像海帶、紫菜、海苔、牡蠣、蝦皆是碘的豐富來源。

第六招：足夠飲水量



水分參與體內所有的代謝反應，身體一旦缺水直接營養代謝率，建議餐前可以喝水，能夠幫助瘦身。

第七招：良好且足夠的睡眠

一般飢餓素在體內分泌高峰在早上7-8點、中午12點、晚上7-8點與半夜1點，若是熬夜追劇、辦公，可能在半夜1點飢餓素高峰期感到飢餓去吃宵夜。良好的睡眠品質可以在睡眠過程分泌足夠的瘦素，促進身體代謝率與抑制飢餓感。

第八招：泡澡



泡澡不僅能讓體溫上升，皮膚上的毛細血管都會擴張，促進血液循環、新陳代謝，幫助排出老廢物質，泡腳也同樣有效果。

▲營養師宋明樺教民眾「8招日常小技巧」輕鬆遠離肥胖。（圖／翻攝自宋明樺營養師 生活。分享。雜記。）



宋明樺也提到，疫情改變大眾的生活方式，像是「活動量變少」、「作息不正常」、「盯著新聞增加壓力」、「隨時都可以吃東西」都可能間接影響到代謝率、熱量攝取導致肥胖，因此民眾可以透過這些居家小技巧，輕鬆提升代謝率，遠離肥胖。