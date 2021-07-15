2021畢業歌／陽明高中《輪廓》

《輪廓》

作詞：彭羽璇

作曲：匡彣、鄭以媗、簡鈺家

演唱：鄭以媗

創作理念：時間稍縱即逝，這純粹美好的友誼，會是一生最幸運的相遇。未來不論在何方，仍會記得我們的誓言，不忘你和我，這般美好的輪廓紀念。

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歌詞：

記憶中新鮮側臉 眼眸透露微光

上學路必備歌單 循環播放

簡單熟悉日常 逐漸成了習慣

轉瞬之間還是走到這天

曾約定好一起追逐各自的理想

雖然路途迷茫 依舊憧憬著陽光

看不清的終點是否就在前方

感到畏懼 褪下了青澀模樣

抓住這輪廓紀念

數不清誓言

還好有你陪我

拼湊出青春的碎片

也許都曾遺失 當初炙熱堅定的力量

別擔心太多 足夠我們狂妄

放學後藍色操場 陽光灑落剛好

夜自習那盞燈光 晚風吹入夢鄉

錯過遲到輔導 拿下一支警告

回憶心頭洶湧 成就美好

抓住這輪廓紀念

數不清誓言

還好有你陪我

拼湊出青春的碎片

也許都曾遺失 當初炙熱堅定的力量

別擔心太多 足夠我們闖蕩

價值從來不需要數字計算

擺脫無謂的枷鎖

別讓流言淹沒自我

無論平凡或顛狂

最美的年紀

不顧一切向前

要奮力追尋那片天

背對背握緊手 別害怕有我在你身旁

停靠在未來 終究要發著光

將來不論在何方

承諾再向前

時針不會停歇

回憶不只停留今天

六月豔陽照耀 酸甜苦辣勾留在指尖

笑著拍張照 描繪輪廓紀念