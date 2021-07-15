2021畢業歌／湖口高中《旅人》

《旅人》

作詞：范湘怡、蘇語芯

作曲：范湘怡、黃金鴻

演唱：范湘怡、邱羽薇、彭芹玟、劉千茹、傅詩諭、 黃安瑈、潘權真、蔡心如、蘇語芯、曾冠穎、黃竹萱、 陳以勒、湯立崧、劉醇彬、鄭伃軒、曾奕堯、謝睿文

創作理念：我們都是旅人，在湖中駐足了三年；而同時，我們也是湖中的過客， 在這裡經歷了風風雨雨，也在這裡認識了彼此。 如今，我們將展開翅膀，迎向我們下一段旅途。

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歌詞：

回憶當初 邁出第一步

一本本的書 堆疊成無助

被文字追逐 似乎成為全部

蟬鳴聲催促 還不是結束



旅人啊 從未執迷不悟

旅人啊 義無反顧踏上旅途

翻越高山 飛往未來 不斷前行 不再踱步

回望從前 單純美好不再停留 不再孤獨

我們 就是 旅人啊



遺忘的函數 來不及領悟

浸濕的制服 是回憶的寶物

三年的環湖 勇敢全力以赴

風雨的隔宿 志氣與頑固



旅人啊 從未執迷不悟

旅人啊 義無反顧踏上旅途

翻越高山 飛往未來 不斷前行 不再踱步

回望從前 單純美好 不再停留 不再孤獨

我們 就是 旅人啊



揭開序幕 穿越一片荒蕪

衝破迷霧 找到屬於自己的領土

翻越高山 飛往未來 不斷前行 不再踱步

回望從前 單純美好 不再停留 不再孤獨

我們 就是 旅人啊 我們 就是 旅人啊

OOOOAOOOOOAOOOOOAO



翻越高山 飛往未來 不斷前行 不再踱步

回望從前 單純美好 不再停留 不再孤獨

我們就是 旅人啊

我們就是 旅人啊

旅人啊