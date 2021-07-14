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幕後／江啟臣憂Delta再變種　買500萬劑BNT超前部署「第三劑」

▲▼國民黨主席江啟臣致送FFP2口罩予第一線防疫人員 聯醫中興院區院長蔡景耀 祕書長李乾龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨聯合南投、雲林、花蓮、台東4個執政縣市，共同委託盛弘醫藥向衛福部申請購買500萬劑BNT疫苗，已經正式遞件。據悉，藍營內部已研判此案會遭到政治阻撓，但仍希望替人民爭取到打「第三劑」的機會，力抗Delta病毒再變種。

國民黨主席江啟臣14日在中常會上則再度向蔡英文喊話，除了感謝友邦的慷慨捐助，企業民間團體的捐贈，政府應加速自購疫苗到貨時間，並且開放民間、地方政府採購。

江啟臣強調，可以施打到安全、有效的疫苗，是全民共同的期待；取得足夠的疫苗，執行有效率的施打計畫，是政府的責任。面對疫苗到貨速度不穩定，中央分配疫苗政策不透明，地方政府只能全力以赴，加速疫苗施打。

對於國民黨出招協助執政縣市購買BNT疫苗的訊息傳出後，衛福部長陳時中也做出了回應。他表示，目前3大團體採購捐贈的疫苗數量都已足夠，明後年的疫苗採購也在進行中，盼各界現階段將目標放在提升施打率。

不過，陳時中的回應看在國民黨眼裡，就是一個軟釘子，藍營人士也感嘆，執政黨到現在還是以政治思考為優先，將防疫放一旁。

國民黨內情人士指出，國民黨6月多次召開防疫會議，針對Delta變種病毒，台灣預防醫學學會理事長陳宜民曾在會中揭露一項數據，內容指面對英國Alpha變種病毒株4%傳染力，需要75%的疫苗施打率，面對Delta變種病毒株6%傳染力，需要完成83%疫苗施打。

國民黨內情人士透露，截至7月14日，指揮中心公布的疫苗率僅17.02%，台灣現在需要的疫苗覆蓋率是80%，才能達到群體免疫，江啟臣與4藍營執政縣市密切溝通後，決定委託盛弘醫藥向衛福部採購500萬劑BNT，並提出許可申請與進口、冷鏈配送等。

「全球都在跟疫苗賽跑。」國民黨人士表示，因應變種病毒入侵，第一為儘速加購次世代疫苗，第二為擴大採購讓人民能接種到第三劑；也因此，在國內採購面臨困難的情況下，江啟臣主動協助，盼取得政府授權採購BNT疫苗。

對於國民黨協助4縣市購買BNT能否過得了政府這一關，藍營人士也坦言，從台積電和鴻海採購疫苗的案例來看，有遭到政治阻撓的可能，原因就在於目前政府採購疫苗進度相當緩慢，若民間又順利突破，將顯示執政黨的無能，且在總統蔡英文力推國產疫苗的情況下，應不會再允許民間採購。

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