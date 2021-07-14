黃越綏控遭鴻海、永齡員工辱罵　劉宥彤反擊：個人臆測

▲劉宥彤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前國策顧問黃越綏昨批評永齡基金會執行長劉宥彤穿POLO衫、牛仔褲會見總統蔡英文是不尊重總統，而劉宥彤很快地發文向蔡英文道歉；不過，黃越綏14日又控遭永齡基金會及鴻海員工，到她的臉書塞爆了5千多封對她的人身攻擊與辱罵。對此，劉宥彤表示，這應是黃越綏個人臆測，永齡同事們無人做此舉，懇請理解公開指名道姓對基金會並不公平，可否修正並調整發文內容，尊重彼此。

劉宥彤14日晚間在臉書表示，敬呈黃越綏老師，關於您提醒服裝儀容的事宜，我已誠心誠意向大眾表達，當日是我礙於時間緊迫的情況下做出不適切的判斷，虛心接受您與其他朋友的批評，並向蔡總統表明自己的無心之失，向她道歉，總統府也給予暖心回應，認為無需為穿著自由道歉。在此感謝蔡總統！未來也會謹記在心。

劉宥彤說，至於有些朋友私訊問候我的家教，祖宗，我想我小時候受到祖父很大的影響，他老人家會説「別問國家為你做什麼，先問你為國家做什麼」雖然八股，但也影響成為我做人做事的方法！我的祖父母、外祖父母，父母都已過逝，所以讓大家這樣批評，我對逝去的長輩們心裏真的感到很大歉意。

接著，劉宥彤強調，但更重要的是，黃老師可能誤會有永齡基金會和鴻海員工去您的臉書留言，更甚者，是您說他們的留言對您人身攻擊和不堪辱罵，我想這應該是您個人的臆測，但卻指控這5千多則留言來自永齡與鴻海，我並無鴻海職務無法代表鴻海發言，但經查永齡同事們並無上您的臉書留言，更別說5000多人對您辱駡。

劉宥彤說，懇請黃老師理解公開這樣指名道姓對基金會並不公平，可否修正並調整發文內容，尊重彼此，讓事情可以告一段落，劉宥彤敬上。

▼黃越綏14日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／黃越綏）