戶外踏青！台南開放部分農業場域　黃偉哲爭取有條件開放安平漁港

▲農業局長謝耀清指出，14日起開放仙湖休閒農場、吉園休閒農場、走馬瀨休閒農場、大坑休閒農場、柳營老牛的家及將軍漁港垂釣區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應中央流行疫情指揮中心宣布微解封相關指引，台南市長黃偉哲對於農業場域微解封進行說明指出，很多市民朋友喜歡到戶外休閒農場踏青，一方面比較安全，一方面空氣比較流通，不容易造成群聚擁擠，因此休閒農場就變成熱門地點，但仍須遵守相關防疫規定，才能開心出遊健康回家。

市長黃偉哲表示，市府會積極適度開放農業場域、風景遊憩區，且有效管理，讓民眾感到農業場域是安全安心的地方，並呼籲所有市民朋友做好自身防疫措施。此外，安平漁港為農委會漁業署管轄，中央尚未同意開放，南市府會持續爭取有條件開放。

農業局長謝耀清指出，為提供民眾更多休閒空間，經盤點適當農業場域後進行鬆綁，14日起開放仙湖休閒農場、吉園休閒農場、走馬瀨休閒農場、大坑休閒農場、柳營老牛的家及將軍漁港垂釣區，皆採單一出入管制、實聯制、手部清潔消毒及佩戴口罩。

其中休閒農場需預約入園並採總量管制，戶外及室內容留人數分別降載至40%及30%，農場餐廳禁止內用，戶外指定區域的休憩空間每桌須放置隔板，桌與桌保持1.5公尺距離，並採梅花座排列座位，住宿則以2人1室、1人1床或單人房為原則。

至於將軍漁港垂釣區開放時間自早上6時至下午6時，限制垂釣人數上限100人，垂釣點必須保持社交距離，夜間不開放垂釣，若違反將依傳染病防治法處置。柳營老牛的家則關閉室內展館，僅開放室外參觀，並限制進場人數上限72人。

此外，衛生局於13日公告農業場域防疫措施，市府將派員不定期稽查，如有查獲違規情形，將依傳染病防治法裁處3千元以上30萬元以下罰鍰，市長黃偉哲希望民眾能在遵守防疫規定下玩得開心也玩得放心。

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