台南夜市開了！防疫規定一次看　黃偉哲：做好準備，就來

▲台南夜市12日開始陸續恢復營業。（圖／台南市政府提供，黃郁清攝）



記者柯振中／綜合報導

台南市長黃偉哲12日表示，台南有部分夜市已申請復業，從12日開始陸續營業，市府將派員稽查，若發現違規，最重將勒令歇業、清消。他也喊話，雖然三級警戒延長、適度鬆綁，依舊會從嚴管制，民眾只要做好準備，就能來消費。

夜市是全台生活文化的一環，台南有幾個夜市具有指標性、全台知名，深受觀光客、在地居民喜愛。受到疫情影響，夜市全數停業，以防堵破口。

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不過，台南市府為了復業，已經做足準備，要求三罩一套（攤商戴口罩、防護面罩、熟食攤設置食物遮罩，視需求戴手套、穿防水圍裙）以及二禁二外（禁止邊走邊吃、提供試吃，鼓勵外送及外帶），只要能做到、遞交防疫計畫書，就能有條件重新開業。

▼台南市為了夜市復業，已做足準備。（圖／ETtoday資料照）



對此，黃偉哲12日表示，已有許多夜市遞交計畫書，最快12日晚間就開始營業，市府將派團隊稽查，要求三罩一套、實聯制，並嚴格管制人流、落實社交距離，也禁止內用、邊走邊吃。

黃偉哲說，若發現違規，將不只開罰，最重勒令歇業、清消。他也指出，三級延長部分適度鬆綁，警戒措施還是會嚴加管控，民眾只要做好準備，「就來消費。」黃偉哲也提到，過程當中，市府若有服務不周之處，會持續改進、修正問題，非常感謝民眾的支持。

台南市經發局局長陳凱凌也說，若有攤商、場域不配合規定，將移請權責機關開罰，或停業，若開立3次違規勸導單，會要求停業一周，再犯就2周、3周，以此類推，而若有疫調需求、發生確診案例，夜市也必須配合滾動是調整防疫措施，或是關閉。

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