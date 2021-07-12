台南夜市微解封　黃偉哲：嚴格遵守｢三罩一套｣及｢二禁二外｣規定

▲台南市政府要求夜市業者與民眾，嚴格遵守｢三罩一套｣及｢二禁二外｣規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



中央流行疫情指揮中心日前公布特定行業及場所各項微解封指引，台南市長黃偉哲表示，防堵疫情也要兼顧民生，市府已就中央公布的各項微解封防疫措施，訂定台南市夜市復業規定，也呼籲民眾及業者務必遵守｢三罩一套｣及｢二禁二外｣等防疫規定，讓民眾到夜市能安心消費，業者也能維繫生計。





台南市長黃偉哲表示，夜市因很難確實做到人流管制，為避免人潮群聚成為防疫破口，台南市夜市已歇業一段時間，現在因應疫情趨緩，全國各地夜市陸陸續續都已有條件恢復營業，市府為兼顧防疫及業者生計，已請有意願復業的夜市業者提出防疫計劃，目前已有相當多的夜市提出復業計劃，經發局也會加速審查並協助業者儘速復業。





黃偉哲指出，夜市已經是全國各地生活跟文化的一環，台南市有幾個夜市是具指標性且全國知名，深受本地市民及外地觀光客的喜愛，夜市如果重新營業，一方面照顧到攤商的生計，一方面也讓民眾們有一個休閒購物的地方，但前提是必須嚴格落實｢三罩一套｣及｢二禁二外｣等防疫規定，如此才能保護業者及消費者，創造雙贏。





經發局長陳凱凌指出，12日起針對夜市有條件開放消費的規範，均要求根據夜市型態設置攤位或出入口的實聯制QR-CODE，讓民眾前往消費時落實實聯制；夜市業者亦須進行人流管制與對相關人員盤點造冊，落實工作人員的健康管測、消毒清潔工作與製作各式防疫宣導標語，加強場內的宣導稽查；民眾至夜市消費時，要求全程佩戴口罩減少逗留時間，禁止試吃及邊走邊吃，維持外帶或外送的「二禁二外」，也須與他人間隔1.5公尺以上的社交距離；攤商也須維持「三罩一套」的佩戴口罩與防護面罩，熟食攤強制設置食物遮罩外，並視銷售商品的需要佩戴手套及防水圍裙。



有關夜市防疫規定裁罰部分，經發局表示，倘有不配合的攤商或場域，將移請權責機關開罰或停業處分，經開立違規勸導單3次者，停業1週，再次違反，停業2週，再次違反停業3週，以此類推。另外如有疫調需求或發生確診案例，夜市也須配合市府滾動式調整防疫措施或關閉，市府近期將加強稽查，未配戴口罩或配戴不完全者，經勸導無效則移請相關單位直接裁罰，請民眾及業者務必自律，勿以身試法。

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