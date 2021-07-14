台積電3確診驚爆新竹！900人PCR出爐　2千員工要居家自篩5次



▲新竹縣府針對台積電3名確診做出相關因應措施。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

竹科台積電日前確診3名員工，為確實防杜疫情，新竹縣政府再辦理擴大採檢，為1349名相關接觸者進行PCR採檢，所幸目前均為陰性。除此之外，台積電也針對2千多名相關人員，分別在1、4、7、10、14天後、逐次進行5次居家快篩，首次快篩全數陰性。此外，與3名確診者有接觸的181人縣府也已進行匡列，其中4人自主健康管理、10人自主健康監測。

新竹縣長楊文科指出，新竹縣目前累積109起案例，其中9人死亡，58人已出院，還有42人住院治療中。同時說明台積電員工染疫案，縣府再針對1349人進行PCR採檢，其中900多人已知均為陰性，以及台積電疫情相關的4項防疫作為：

第一、前天12日由竹縣衛生局防疫團隊至公司匡列接觸者和採檢，共匡列181人，其中167人居家隔離，4人自主健康管理，10人自我健康監測。

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第二、為確保萬無一失，衛生局針對該廠區所有人員PCR採檢，目前已知900多人均為陰性。

第三、相關廠區員工依指示同步居家快篩，在12日起的第1、4、7、10、14天，都要居家快篩和自我密切監測，首波已知結果均為陰性。

第四、廠區環境部分，除廠方平時每日例行1-2次消毒外，特別針對辦公區域和宿舍區全面消毒。

第五、確診個案到過的新竹縣足跡處，已由環保局和清潔隊完成消毒。

▲▼縣府說明，針對台積電3名確診案做出相關因應措施。（圖／記者陳凱力翻攝）

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