植享家及遠東百貨共捐贈防疫物資　黃偉哲感謝企業為防疫共獻心力

▲植享家股份有限公司及遠東百貨台南分公司4日共同捐贈100組口罩扣及有機茶樹精油予台南市政府，市長黃偉哲親自頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



新冠肺炎疫情持續嚴峻，全國3級警戒一再延長，為了守護市民朋友的健康與安全，植享家股份有限公司及遠東百貨台南分公司4日共同捐贈100組口罩扣及有機茶樹精油予台南市政府，市長黃偉哲親自頒發感謝狀。

與會的遠東百貨台南分公司店長徐聖彬、植享家股份有限公司行銷經理張凡瑋皆表示，希望提供充足防疫物資予防疫人員使用，為全民防疫盡一點心力。





黃偉哲市長表示，非常感謝遠東百貨公司台南分公司和植享家股份有限公司共同捐贈100個口罩扣及有機茶樹精油組，一方面給防疫人員好的工具，畢竟上戰場打仗需要好的武器；另一方面，也讓平常處在高壓防疫工作下的第一線人員，身心能獲得紓解，以面對第二天的挑戰。非常感謝企業各界為防疫共同貢獻心力。





經發局表示，因疫情關係，投入市場第一線工作人員大幅增加，為提供市場防疫同仁足夠防疫物資，這次捐贈的口罩扣及有機茶樹精油，主要將配發予市場防疫人員使用。感謝遠東百貨台南分公司及植享家股份有限公司，這次與市府齊心防疫，期許未來持續共同努力充實台南市防疫量能。

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