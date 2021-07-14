18至49歲「4成人只選莫德納」GG了　陳時中曝原因：會以AZ為主

▲陳時中坦言，疫苗的量會以AZ為主！（圖／ETtoday直播）



記者劉維榛／綜合報導

今（14）日本土疫情增17例與6死，確診數創5月15日爆發以來的新低！不過民眾更關注，施打疫苗的狀況，指揮官陳時中也公布18至49歲登記意願狀況，其中有4成多的人只要打莫德納。然而因前一批的莫德納幾乎快打完了，陳時中直言，會以AZ疫苗為主。

陳時中也公布最新疫苗意願人數，截至今日下午1時，18至49歲共有390萬人登記，只勾選AZ占2.09%、只願意接種莫德納占44.30%、而兩者都可占53.60%。

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對此，陳時中坦言，「當然不會說莫德納完全沒有」，但比較大的量，在前一波已打得差不多了，剩餘會留給第二劑的人，提供莫德納的量會比較小，「還是會以AZ為主」。

至於最新一批自購AZ、莫德納疫苗以及日捐贈疫苗，總計三批187萬劑明天抵台，陳時中僅回應，日本政府捐贈的明天下午會到，其它好消息我們確定後，再向大家說明。

本站也整理出疫苗狀況，《309萬人搶莫德納！一張表看「台灣現有疫苗」 只剩下10萬劑可打》，如下：

▲莫德納疫苗的登記量遠大於剩餘量。（圖／記者曾筠淇製）



►AZ疫苗

到貨量523.66萬劑

施打量為200萬5079劑

保留量（第二輪尚未施打者）112萬4326人

剩餘量為210萬7195劑

第三輪登記量：175萬4447人

►莫德納疫苗

到貨量365萬劑

施打量為181萬6640劑

保留量（扣除願接種AZ疫苗的第二輪民眾）：172萬5674人

剩餘量：10萬7686劑

第三輪登記量：309萬8106人

莫德納疫苗第三輪截至昨天下午5點，共有309萬8106人登記，但根據推算結果，剩餘量僅有10萬7686劑，因此有約300萬人還無法在近期內接種此廠牌。