鹿港黃家金銀廳遭盜墓！墓肩+墓手石雕遭竊：大師蔣馨家族打造

▲黃禮永墳墓被盜。（圖／黃家後代提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

被列為鹿港知名的「八景十二勝」黃家「金銀廳」，近日祖先黃禮永古墓遭盜，且竊賊專偷當年委託蔣馨匠師家族打造的青斗石雕，祖墳被盜令後代子孫非常心痛，鹿港警分局已受理報案，正全力調閱路口監視器追查盜墓者。

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近日黃家後代在臉書《我愛鹿港小鎮》悲憤po出文圖，「 別人家祖先墳墓，關你們什麼事、情何以堪」、「請外界不要再來打擾黃禮永的墓，請讓逝者安寧不要來打擾，文末詛咒小偷跟收購者」，這一段話道盡後代子孫的悲傷。

文史工作者陳仕賢老師指出，黃禮永墓園建造為1930年，當年還委請知名石雕大師蔣馨家族打造，30年前曾被盜過一次墓手上的青斗石雕，後來透過各種管道找回來。

從黃家後代po圖中遠觀墓碑看得出左右兩旁都有土礫，近看卻見墓碑肩石被敲開、石堵也被盜走，除了墓碑中間是完整外，其餘都被敲得零零碎碎，家人非常痛心難過；網友也氣得狂罵「真的喪盡天良」、「可惡的狗東西」、「小偷及收購的人世代受詛咒！」彰化鹿港警方受理報案後，已赴現場蒐證並調閱路口監視器追查盜墓者。

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