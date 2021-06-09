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鹿港民宅6人開趴群聚　1人竟是通緝犯！警搖頭：不躲還趴趴走

▲鹿港民宅凌晨聚眾開桌。（圖／彰化縣警局提供）

▲鹿港民宅凌晨聚眾開桌。（圖／彰化縣警局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化因群聚傳播鏈已有221人本土確診，8日凌晨彰化鹿港警分局再查獲一起非屬同住戶6人聚眾開起圓桌吃喝，其中還有1名酒駕陳姓通緝犯，已明顯違反室內5人以上群聚的規定，被依違反傳染病防治法開立稽查單，1人最少6萬元起跳。

▲鹿港民宅凌晨聚眾開桌。（圖／彰化縣警局提供）

▲酒駕通緝犯陳男。

彰化警方配合防疫查獲聚賭的已有近300件，鹿港分局於8日凌晨2時許接獲情資，民宅燈火通明內有民眾群聚，疑有賭博情事。分局獲報後立即調集線上警力趕往，到達現場果然發現屋內有聚眾情形。

鹿港警方指出，經要求屋主開門同意警方進入，現場有多人聚集，雖未發現有具體賭博情事，惟經查屋內6人並非屬同住戶，已明顯違反室內5人以上群聚之規定，依違反傳染病防治法開立稽查單。

▲鹿港民宅凌晨聚眾開桌。（圖／彰化縣警局提供）

▲鹿港民宅凌晨聚眾開桌。

正當員警逐一清查核對身份時，赫然發現一名陳男為不能安全駕駛通緝犯，員警傻眼大嘆搖頭，通緝躲都來不及了還到處趴趴走，隨即帶返所詢後解送歸案。

鹿港分局分局長潘仕能表示將持續針對易群聚賭博之場所加強查察，無論白天黑夜均不應心存僥倖，如有查獲賭博情事必依法偵辦，發現違規群聚將開立稽查單並函報衛生局裁罰，呼籲民眾切勿以身試法。

▲鹿港民宅凌晨聚眾開桌。（圖／彰化縣警局提供）

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