私房吃法「神還原日本拉麵」！她用2種食材成功組合：一定要試　

▲有網友發揮創意，在賣場購買2食材還原日本拉麵。（示意圖／記者黃士原攝）

網搜小組／閔文昱報導

防疫期間天天宅在家「自煮訓練」，煮久了有點失去創意，天天吃一樣的東西也會膩，同樣的食材到底還能怎麼變化才會更好吃？一名網友在臉書分享「私房吃法」，表示她在賣場購買了2種不同牌子的麵條和醬料包，互相搭配之後竟然出奇的好吃，而且還「神還原日本拉麵」，讓她大推「一定要試試看！」

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，她在賣場發現的好物，她用「日清醬油」的麵條搭配「四川風花椒醬料包」後，吃起來竟意外神搭！不僅麵條Q彈，更神還原日本拉麵的風味與口感，讓她相當驚喜，直呼「一定要試試看！超好吃！」

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▲網友用「日清醬油」的麵條搭配「四川風花椒醬料包」，竟意外好吃。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説，下同）

文章一曝光，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「每次看大家分享都搞得自己心癢癢，減醣完全失敗」、「看起來好讚」、「真的很好吃！3種口味都帶回家」、「也太誘人」、「加糖心蛋一定很棒」、「好讚的感覺」、「我也來去買，謝謝分享呀」、「看起來好美味，改天來試試」、「我決定明天去找」、「這個麵條好吃，前年去日本有買過其他口味」。

另外，也有網友分享私房煮法，「日清這個好吃，我是買綠色豚骨的，很像拉麵店現煮出來的」、「同場推，日清豚骨的，先將五花肉片煎到赤赤的逼油出來 然後五花肉片先撈起 直接下水煮麵，煮好再擺上五花肉片。湯頭超濃郁的呀」、「我上次還加糖心蛋+蔥，真心懷念能去吃拉麵店日子」。





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