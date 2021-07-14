他敲碗「全聯店到店」幫收大包裹！買菜順便取貨：沒道理做不起來

▲有網友提議全聯引進店到店服務。（圖／記者許靖騏攝）



記者黃可昀／綜合報導

現在電商時代網購興盛，幾乎每天都能在便利商店遇到取貨的客人，不過目前有在做「店到店」寄貨服務的只有超商，有網友靈機一動，想到擁有多家分店的「全聯」是否也能考慮引入店到店服務，「買菜、買零食、買酒就能順便取貨，減少移動的成本。」

原PO在PTT表示，很多小家庭、雙薪族下班都會到全聯採買，全聯的分店覆蓋率也很高，倉儲空間也比超商大很多，如果引進店到店服務，就能用來寄一些大型包裹，不用像超商受到貨物長寬高的限制，目前民眾收取大型包裹只能透過宅配的方式，但並非人人都住大樓有管理員代收，所以全聯如果能寄送大型包裹，「能吃掉白天上班族不方便取貨的宅配」。

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▲全聯若引進店到店，採買、取貨都能一家店完成。（圖／記者鄺郁庭攝）



從人力部分來看，他認為全聯的店員數是超商的好幾倍，「沒道理經營不起來」，況且全聯和統一集團也頗有淵源，要新增店到店取貨系統應該不是難事，利潤也相當可觀。

網友留言，「有些人多的超商取貨是消費者自己去櫃子拿，櫃子有照手機尾數分類，不會很難找，然後再去櫃檯核對身分，覺得全聯可以照這個模式，店員就不會增加太多工作量了」、「還有大冰櫃不錯耶」、「支援取貨，請支援找包裹，請支援收銀」。