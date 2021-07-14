12少男搶開箱微解封！套關係「自己人」遭警打槍：叫家長來　

▲12名少男在竹北一處公園搶先體驗「微解封」遭到警方取締。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

全國疫情第三級警戒昨日起「微解封」，但仍維持全程戴口罩，停止室內5人、室外10人以上家庭和社交聚會等現行防疫措施。竹北地區有12名未成年少年在深夜聚集聊天，被巡邏警方當場捉包，少男故作輕鬆套關係「自己人」希望警方能高抬貴手，沒想到秒被打槍「什麼自己人，哪會跟你自己人」，不只繼續完成稽查紀錄表，還一一通知家長來領回。

竹北分局表示，12日午夜12時左右，接獲民眾檢舉公園有青少年群聚聊天，經警方至現場瞭解，公園12名少年表示，在家悶太久，才趁著微解封出來透透氣。不過因少男們超過戶外10人規定，現場也未保持社交距離，已違反室外群聚規定，警方依違反傳染病防治法規定，製作現場稽查紀錄表，函報新竹縣政府衛生局進行裁罰，並令少年群當場解散。

▲▼警方紀錄下12名少男的資料，並一一通知家長領回機車和孩子。

警方盤查期間有少年不斷想趁隙溜走都失敗，還也少年故作輕鬆的和警攀談，以「自己人」希望能讓警方高抬貴手，沒想到寫單的員警不買單，直接戳破「什麼自己人，哪會跟你自己人」，手不停的繼續完成稽查單內容，由於12名少年皆屬未成年，警方也一一通知家長前往，將12名少年與機車各自領回。

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