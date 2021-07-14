想等BNT？　前台大醫曝「不想烏鴉嘴」原因：打AZ進可攻退可守

記者陳俊宏／綜合報導

對於有民眾想等BNT疫苗，前台大感染科醫師林氏璧建議大家不要等、不要選了，「我不想烏鴉嘴，但您確定我們在年底前不會有第二波本土疫情嗎？」至於混打疫苗議題，他說，順序要打對，AZ混BNT目前看起來抗體效果增加最好，先打AZ是進可攻退可守。

林氏璧13日在「日本自助旅遊中毒者」臉書發文，問大家疫苗意願登記了嗎，「你莫莫（莫德納）和ZZ（AZ）都不想打，想等郭董、台積電買的瑞瑞（BNT）嗎？還是你想等端端（高端）和亞亞（聯亞）？」

林氏璧建議，大家不要等、不要選了，輪到你就去打，疫苗打的是群體戰，越多人施打，我們面對可能的下一波疫情才能從容應戰！你想想BNT可能9月才會來，來了要檢驗，打完第二劑14天後，才會有臨床試驗中號稱的95%保護力。

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▼根據疾管署最新統計，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率15.93%。（圖／記者李毓康攝）

林氏璧提到，指揮中心搞不好又會規定延長第二劑到10至12周後施打，等你有完整免疫力都已經年底或明年初了，「我不想烏鴉嘴，但您確定我們在年底前不會有第二波本土疫情嗎？」

林氏璧表示，反之，現在打AZ，第一劑14天後就已經有不錯的保護力了，且延後施打的證據也較完備，「是的，輪到你打就去打吧！大家加油！」

林氏璧也在公視《有話好說》節目，分享對疫苗看法。主持人陳信聰問，有人可能想說這次打AZ，也許BNT在9月到，到時就可以去打BNT，反而是聰明的選擇，「打AZ反而讓自己進可攻退可守？」

▼台灣大規模接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）



林氏璧回答，打AZ在14天後就可有很大的保護力，連Detla防重症其實都不錯，大家要權衡一下；目前英國證據顯示，混打順序要對，AZ混BNT目前看起來抗體效果增加最好，不管是抗體或是T細胞。

陳信聰問，BNT混AZ就沒那麼好？林氏璧說，沒兩劑都是BNT來得好，所以混打順序可能要對，「這是進可攻退可守沒錯 」，就算是打兩劑AZ也很好。

目前台灣未開放混打疫苗，至於未來是否開放？指揮中心指揮官陳時中回應，不急著現在就做決定，還是規畫等科學證據看得更清楚後，再決定是否開放混打。