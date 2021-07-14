　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

浙江「滑翔傘撞纜車」2人墜落　殘破傘翼高掛畫面曝

▲▼浙江發生滑翔傘撞纜車意外。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲浙江發生滑翔傘撞纜車意外。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸浙江省一景區內，12日發生「滑翔傘與纜車相撞」的離譜意外，據目擊者描述，滑翔傘飛到索道附近時，纜車剛好上來，就撞到一起，「教練和遊客從空中掉下去了，好像傷得還挺嚴重。」景區也出面證實，強調目前已進行空域管制，調查事故原因。

事件發生在浙江安吉縣雲上草原景區，該地是近年浙江湖州新晉的網紅景點，坐落在海拔1168公尺的山峰上，號稱擁有性價比最高的高空戶外體驗項目群，包括玻璃棧道、高空彈跳、滑翔傘、纜車等項目，甚至還有滑雪場設計，惟此次發生意外的滑翔傘，疑似因飛行路線出現問題，才與纜車相撞。

▲▼浙江發生滑翔傘撞纜車意外。（圖／翻攝小時新聞、抖音）

▲目擊者在抖音等平台上分享事故發生後的畫面。（圖／翻攝小時新聞、抖音）

據《瀟湘晨報》報導，工作人員指稱，此次出事的遊客、教練和滑翔傘均不隸屬於景區基地，他們只是借用了場地。至於事故原因，安吉縣文化和旅遊局工作人員表示正在處理。目前，該景區的滑翔傘基地從13日到16日都進行空域管制，不允許任何滑翔傘起飛，也不能接待遊客。

目擊者提供網路畫面顯示，一根支撐索道的柱子頂端上，還掛著一大片破損的滑翔傘傘翼，下方垂著數根傘繩，足見撞擊情況之嚴重。有人表示，傷者直接被數名穿著藍色短袖的工作人員，抬著擔架走下樓，而乘坐纜車者「在最高處被吊了40分鐘，嚇死了。」

雲上草原景區13日發布官方說明證實，2021年7月12日16時40分左右，滑翔傘運營過程中導致一名滑翔傘教練和一名遊客受傷。說明強調，景區立即啟動應急救援預案，兩名傷者被及時送至縣中醫院救治，目前傷者傷情穩定，正在做進一步治療，項目已立即停止營運，並配合相關部門對事件原因進行調查。

►生火了！連我媽都用到發光

▼破損的滑翔傘傘翼掛在索道的柱子上，傷者被抬下山。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲▼浙江發生滑翔傘撞纜車意外。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲▼浙江發生滑翔傘撞纜車意外。（圖／翻攝澎湃新聞）

ET快訊
雞排妹：「現任」是A女單方面說詞！　曾曝今年結婚破局
要等BNT？　前台大醫曝「不想烏鴉嘴」原因：打AZ進可攻退可
大谷想喝水竟打不開冰櫃！　原因超爆笑
雞排妹還原相識怪男始末「有感情沒佔有慾」：未婚男女何需他人苟
快訊／中興巴士616公車司機確診　54人PCR出爐
蘋果新品無預警上架台灣官網！　iPhone充電更方便了
快訊／弒母剁頭12樓丟下　更一審大逆轉改判無期徒刑！
快訊／侯友宜曝新北「解封順序」！　內用最後才開放
快訊／「新一批莫德納、AZ」要來了！　共187萬劑明抵台
快訊／雞排妹點名正宮發文！「不想被認為是小三」：希望妳發洩到
糗爆！江啟臣藏頭詩嗆「行政院爛」　反遭酸這四字成語用錯了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全球最大海上換流站啟動「江海轉運」　可滿足136萬戶家庭年用電

台積電、鴻海買到1000萬BNT　陸官媒火力全開：民進黨謊話連篇

外媒稱復星香港協議「蒐集接種者個資」　港府：嚴重失實

浙江「滑翔傘撞纜車」2人墜落　殘破傘翼高掛畫面曝

王毅出訪中亞三國　籲塔利班與恐怖勢力劃清界線

蘇州坍塌酒店「3年前已現裂縫」　房客逃死劫：受不了噪音剛退房

美國發500億補貼　助電信商替換華為、中興設備

華府智庫提「中國武力侵台」論　國台辦：渲染台海緊張

蘇州酒店倒塌釀「8死9失蹤」！事故初步認定曝光

大陸國家糧食局副局長徐鳴　涉違紀違法遭查

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

迷你臘腸犬享受尊榮級SPA服務 小黃瓜面膜+美甲舒服到睡著❤

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

全球最大海上換流站啟動「江海轉運」　可滿足136萬戶家庭年用電

台積電、鴻海買到1000萬BNT　陸官媒火力全開：民進黨謊話連篇

外媒稱復星香港協議「蒐集接種者個資」　港府：嚴重失實

浙江「滑翔傘撞纜車」2人墜落　殘破傘翼高掛畫面曝

王毅出訪中亞三國　籲塔利班與恐怖勢力劃清界線

蘇州坍塌酒店「3年前已現裂縫」　房客逃死劫：受不了噪音剛退房

美國發500億補貼　助電信商替換華為、中興設備

華府智庫提「中國武力侵台」論　國台辦：渲染台海緊張

蘇州酒店倒塌釀「8死9失蹤」！事故初步認定曝光

大陸國家糧食局副局長徐鳴　涉違紀違法遭查

全球最大海上換流站啟動「江海轉運」　可滿足136萬戶家庭年用電

獨／微解封「八大仍停擺」　酒店妹：快吃土了...曝私接價碼

24歲正妹女模海邊走光！　約會被拍「伸手拉裙」動作太大露底褲

新竹臺大分院攜手威剛壯大智慧醫療布局　發表C-Rob智慧自主移動機器人全面抗疫

超大號！小葛雷諾開轟寫明星賽紀錄　手套帶大家穿越時空

7／26解除三級？權威醫曝不清零…「靠1個條件」也可放心解封

難怪瘦不下來！吃水果減肥「4大錯誤」，你也中了嗎？

主播台微解封！張齡予「無罩播報」囧遭網友KUSO

雞排妹「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！　曾曝今年結婚破局

台積電、鴻海買到1000萬BNT　陸官媒火力全開：民進黨謊話連篇

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

大陸熱門新聞

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

女行員激騎已婚主管！Cosplay誘惑讚：你體力夠好

「中國武力侵台」論　國台辦：渲染台海緊張

蘇州酒店倒塌釀8死！事故初步認定曝

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

婚宴播「瘋狂連結片」綠帽新郎復仇

買BNT非港澳模式　新華社踩煞車內幕

雷暴雲光束從天而降 陸中科院人工「引雷」實驗畫面曝

鋼琴系女大生自殺亡！黑字遺書泣揭被逼認乾爹

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

新娘遇婚鬧慘遭眾男強壓！1對N無影腳踢爆

236cm第一巨人爽娶28歲妻！14年後現況曝

蘇州倒塌酒店開業才1年！已救出14人

更多熱門

相關新聞

美發500億補貼　助替換華為設備

美發500億補貼　助替換華為設備

落實對華為、中興等中國企業的禁令，美國聯邦通信委員會（FCC）在當地時間13日，敲定一項涉及19億美元（約合新台幣532億元）的補貼計畫，幫助以農村為主的美國電信營運商，替換網路服務中所使用的華為、中興設備。

砸363億「卻做不出一輛車」！拜騰汽車被申請破產

砸363億「卻做不出一輛車」！拜騰汽車被申請破產

陸國家糧食局副局長徐鳴　遭查落馬

陸國家糧食局副局長徐鳴　遭查落馬

日《防衛白皮書》納台灣穩定重要性 趙立堅：不允許插手台灣問題

日《防衛白皮書》納台灣穩定重要性 趙立堅：不允許插手台灣問題

2021上半年　台對陸順差780億美元

2021上半年　台對陸順差780億美元

關鍵字：

浙江滑翔傘湖州雲上草原中國意外纜車

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

女球迷露乳慶勝利　秒遭眾男「淫爪猛掐」

保時捷男變雞排妹「老公」未婚妻心碎

打完疫苗爆痛不舉！醫激推「按壓1部位」　她一試驚呼

保時捷男曖昧雞排妹　未婚妻爆婚約取消

雞排妹回應！不知保時捷男有女友

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

快訊／雞排妹發文喊話正宮！

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面