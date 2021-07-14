浙江「滑翔傘撞纜車」2人墜落　殘破傘翼高掛畫面曝

▲浙江發生滑翔傘撞纜車意外。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸浙江省一景區內，12日發生「滑翔傘與纜車相撞」的離譜意外，據目擊者描述，滑翔傘飛到索道附近時，纜車剛好上來，就撞到一起，「教練和遊客從空中掉下去了，好像傷得還挺嚴重。」景區也出面證實，強調目前已進行空域管制，調查事故原因。

事件發生在浙江安吉縣雲上草原景區，該地是近年浙江湖州新晉的網紅景點，坐落在海拔1168公尺的山峰上，號稱擁有性價比最高的高空戶外體驗項目群，包括玻璃棧道、高空彈跳、滑翔傘、纜車等項目，甚至還有滑雪場設計，惟此次發生意外的滑翔傘，疑似因飛行路線出現問題，才與纜車相撞。

▲目擊者在抖音等平台上分享事故發生後的畫面。（圖／翻攝小時新聞、抖音）

據《瀟湘晨報》報導，工作人員指稱，此次出事的遊客、教練和滑翔傘均不隸屬於景區基地，他們只是借用了場地。至於事故原因，安吉縣文化和旅遊局工作人員表示正在處理。目前，該景區的滑翔傘基地從13日到16日都進行空域管制，不允許任何滑翔傘起飛，也不能接待遊客。

目擊者提供網路畫面顯示，一根支撐索道的柱子頂端上，還掛著一大片破損的滑翔傘傘翼，下方垂著數根傘繩，足見撞擊情況之嚴重。有人表示，傷者直接被數名穿著藍色短袖的工作人員，抬著擔架走下樓，而乘坐纜車者「在最高處被吊了40分鐘，嚇死了。」

雲上草原景區13日發布官方說明證實，2021年7月12日16時40分左右，滑翔傘運營過程中導致一名滑翔傘教練和一名遊客受傷。說明強調，景區立即啟動應急救援預案，兩名傷者被及時送至縣中醫院救治，目前傷者傷情穩定，正在做進一步治療，項目已立即停止營運，並配合相關部門對事件原因進行調查。

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▼破損的滑翔傘傘翼掛在索道的柱子上，傷者被抬下山。（圖／翻攝澎湃新聞）