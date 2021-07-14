安毒臭味露餡！遇警盤查心慌丟包毒品　新營警當場抓包

▲台南市警新營分局後鎮派出所警員包盛仁、陳宏科，巡邏行經新營區建國路，攔查一部可疑車輛，查獲林姓男子持有安非他命毒品及吸食器等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嗯哼！有可疑的氣味喔！男子面對警方盤查，頻搞小動作又丟毒品，還是被警方當場被抓包，起獲安非他命品及吸食器，全案依毒品罪嫌送辦。

7月12日凌晨1時許，台南市警新營分局後鎮派出所警員包盛仁、陳宏科巡邏行經新營區建國路，發現前方自小客車疑似想闖紅燈，在看到警車後急速煞車停止，員警驅車上前，從對方搖下的車窗看到駕駛，覺得駕駛神色有異，立即予以攔查。

盤查過程中，坐在副駕駛座27歲的林姓乘客從包包拿出一袋東西，假意推擠員警，想趁亂在黑暗中丟入一旁的水溝蓋中，被眼尖的員警及時發現，最後查扣安非他命毒品和吸食器。全案偵訊後後，將林姓男子依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

新營分局分局長斯儀仙表示，市長黃偉哲一再期許警方在打擊暴力犯罪及毒品防制上做出成績。查緝毒品犯罪也向來都是警方的治安工作重點，員警夜間巡邏積極盤查人車，破獲毒品案件，讓不法分子無法僥倖逃脫，值得肯定。新營分局將持續展現警察機關強勢作為及查緝決心，並且針對查獲的毒品溯源追查上游，還給人民乾淨無毒家園。

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