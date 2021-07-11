中國是阿富汗的好朋友！塔利班讚中國「友善」：歡迎中資協助重建

▲塔利班發言人舒海爾9日在俄羅斯莫斯科召開記者會。（圖／路透社）

文／中央社新德里10日綜合外電報導

阿富汗的伊斯蘭民兵組織塔利班（Taliban）表示，他們視中國為「阿富汗之友」，並向北京保證阿富汗不會窩藏來自新疆的維吾爾族伊斯蘭好戰份子。

印度「經濟時報」（Economic Times）報導，隨美軍撤離，塔利班正頻頻從阿富汗政府軍手中斬獲更多領土，中國本週也透過包機從阿富汗撤僑200多人。

為平息中方憂心，塔利班發言人舒海爾（Suhail Shaheen）表示，他們視中國為阿富汗之友，希望能盡快與北京討論赴阿國投資，協助國家重建。

舒海爾還說，塔利班將不再允許中國的維吾爾武裝分離份子從新疆到阿富汗；此前會有部分維吾爾人進入阿富汗尋求庇護。他也說塔利班會防止蓋達組織（al-Qaida）或其他任何恐怖團體在阿富汗活動。

舒海爾接受南華早報訪問時提及中方先前曾接待過塔利班代表團舉行數次會議，「我們去過中國多次，與對方關係良好。中國是個友善國家，我們歡迎中方參與阿國重建與發展，只要（中方）有投資進來，我們當然會保證他們的安全。」

▲阿富汗國民軍在拉格曼省從塔利班奪回哨站。（圖／路透社）

北京本週批評美國在未能確保阿富汗和平進程穩定下匆匆撤軍，已尋求盟邦巴基斯坦加強合作，以防阿富汗安全局勢在西方國家撤軍後惡化。

此外，路透社日前報導，塔利班代表團在莫斯科與俄國官員會談，向俄國保證塔利班不會攻擊塔吉克邊界，未來也不會把阿富汗當成攻擊俄國本土的跳板。

俄國外交部發布聲明表示，塔利班除保證不會侵犯區域內其他國家的邊界，還說他們保障了阿富汗境內外國外交使團的安全，塔利班還表示希望和平解決阿富汗問題，承諾會「在伊斯蘭規範和阿富汗傳統的架構內」尊重人權，包括女性的權利。

塔利班也承諾會對抗激進團體「伊斯蘭國」（IS）在阿富汗構成的威脅，並將根除阿富汗境內毒品活動。

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