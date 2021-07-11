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塔利班稱中國「是好朋友」　陸官媒總編：知道中國外交厲害了吧？

▲▼塔利班（神學士）談判代表Abdul Latif Mansoor（左）、Shahabuddin Delawar（中）和發言人Suhail Shaheen（右）。（圖／路透社）

▲塔利班發言人沙欣（右）。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

阿富汗伊斯蘭武裝組織塔利班（Taliban）發言人近日公開表示，他們視中國為阿富汗之友，歡迎中國赴阿富汗投資，並承諾會保護中方人員的安全。對此，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進8日發文表示，中國的路線確保中國既是喀布爾（指阿富汗當局）的朋友，也是塔利班的朋友，「現在知道中國外交的穩重和厲害了吧？」

香港《南華早報》旗下This Week in Asia周刊9日報導，隨著美軍撤離阿富汗，塔利班取得越來越多領地，塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）7日受訪表示，塔利班目前控制阿富汗85%的土地，中國是阿富汗的朋友，希望能盡快與北京當局就投資重建工作進行談判，「在美軍撤離後，有必要與阿富汗最大的投資者中國進行會談。」

沙欣指出，他們去過中國很多次，與中國關係很好，中國是一個友好的國家，「我們非常歡迎他們，如果他們有投資，我們當然會確保他們的安全，他們的安全對我們來說非常重要。」

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

沙欣還說，塔里班將不再允許中國的維吾爾分裂主義戰士進入該國，這些人之前曾來阿富汗尋求庇護。

該番言論也受到大陸官媒《環球時報》總編胡錫進的關注，他8日在微博發文表示，現在知道中國外交的穩重和厲害了吧？美國在阿富汗打了20年，死2000多名軍人，花一萬億美元，如今塔利班視其為仇敵，阿富汗政府視其為自私自利的逃跑者，「而中國的路線確保了我們既是喀布爾的朋友，也是塔利班的朋友，重要的是，我們永遠是阿富汗的朋友。」

胡錫進的發文隨即引來大量留言，許多網友都認為相當不妥，「塔利班不是恐怖份子嗎？我們要當恐怖份子的朋友？」「塔利班在國際上聲名狼籍，猶如困獸，想找突破口來找中國，小心上當，別被好聽話忽悠了。」「瘋了嗎？塔利班是極端宗教政權啊！」

但也有網友表示贊同，「挺好，多一個朋友比多一個敵人好。」「塔利班是軍閥，不是恐怖組織，是反抗軍。」「中國的朋友遍及天下！」

似乎是發現引來了許多罵聲，胡錫進隔天晚間將文內的「也是塔利班的朋友」修改為「塔利班也把我們當朋友」。

▼大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透社）

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

對於阿富汗目前的局勢，大陸外交部發言人汪文斌9日曾表示，這次上海合作組織會議期間，外長王毅將與其他成員國及阿富汗外長共同就促進地區安全穩定、推進阿和平和解進程、深化上合組織同阿方合作等問題交換意見，成員國外長也將發表聯合聲明，闡述在阿富汗問題上的一致立場。

汪文斌指出，在當前美國及北約短時間內完成自阿富汗撤軍、局勢複雜演變的背景下，這次會議對妥善應對「後撤軍時代」局勢變化、協力推進阿富汗和平和解進程、加大打擊「三股勢力」 、有效維護地區安全穩定具有重要意義，「中方願同與會各方一道，充分發揮上合組織作用，推動上合組織為維穩止亂、和平重建貢獻更多『上合力量』。」

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