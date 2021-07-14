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花蓮狂震「2狀況」異常！罕見群震搖不停　1周內恐有規模5餘震

▲▼花蓮今日發生多起有感地震。（圖／氣象局）

▲陳國昌說明花蓮有感地震。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日上午花蓮地區發生20起有感地震，氣象局地震中心主任陳國昌表示，此為本月7日、8日規模5.4地震的餘震，屬於同一序列，雖然這個地區過去也有群震發生，但不像近期這麼「多」，且「分批」發生，有點「異常」，可說是較為罕見，預計未來一周還會有餘震發生，且規模可能達到5左右。

本月7日晚上7時24分規模5.4地震， 8日早上6:11又發生規模5.4地震，陳國昌表示，在8日後地震頻率降低，但仍持續發生有感地震，包括10日1次、12日1次、13日2次，而今日的地震也是上2次地震的餘震，屬於同一序列。

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陳國昌表示，該地區屬於南北走向的破碎帶，橫跨範圍超過10公里，因此震央可能落在吉安鄉南邊、壽豐鄉北邊、花蓮近海等，都屬於相同構造的及淺層地震，今日花蓮出現最大震度5弱，由於地震深度較淺，因此其他縣市震度相對就會較小。

▲▼花蓮今日發生多起有感地震。（圖／氣象局）

▲花蓮今日發生多起有感地震。（圖／氣象局）

陳國昌表示，該區過往也有群震發生，但不像近期一樣「異常」的多，且又是分批發生，「這算是罕見」，不過他也說，該區48年以來規模5.5地震只發生過4次、規模6地震發生過1次，可見規模較大地震數量少，持續釋放能量是好事，花蓮鄉親也不需要太擔心。

陳國昌指出，今年規模5以上地震較多，已有22個，接近每年平均23到25個平均值，且八成是發生在花蓮，確實有比較頻繁。他表示，該區是破碎板塊隱沒帶，累積能量多，有時候會有異於平常的地震發生，光看一兩次狀況不太能判斷「是否正常」，不過從幾十年的地震歷史來看，該區要發生規模很大的地震機率非常低。

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