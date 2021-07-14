花蓮恐怖連18震！超有感畫面曝光　門窗震歪、魚缸水快噴出

記者崔子柔／綜合報導

花蓮狂地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天6時52分起已接連發生18起有感地震，最大震度4級，其中在6時52分規模5.2地震時，許多花蓮民眾從睡夢中驚醒，最新的地震畫面也曝光。

有民眾分享6時52分的地震畫面，門窗可看出明顯的劇烈搖晃，也一度歪斜，「搖晃真的很大很大」，網友看了忍不住說「非比尋常」。

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另有民眾分享，地震時家中魚缸內的水不斷左右傾斜，數度甚至被震到要溢出來，畫面讓人感到相當怵目驚心。

【 第063號 #顯著有感地震 #地震報告 】



發震時間：110年07月14日07時45分26秒

震央位置：北緯23.93° 東經121.66°

震源深度：5.4公里

芮氏規模：5.0

相對位置：花蓮縣政府南偏東方 8.1 公里 (位於花蓮縣近海)

各地震度級：

● 花蓮縣地區最大震度4級

4級：鹽寮、花蓮市、水璉

3級：磯崎、銅門

2級：秀林、太魯閣、西寶、光復、西林

1級：紅葉、富里

● 南投縣地區最大震度3級

3級：合歡山

2級：奧萬大、日月潭、玉山

1級：埔里、國姓、竹山、南投市

● 宜蘭縣地區最大震度2級

2級：南澳

1級：南山、大同、冬山、內城、宜蘭市

● 臺中市地區最大震度1級

1級：梨山、烏石坑、霧峰、臺中市

● 臺東縣地區最大震度1級

1級：長濱、海端、池上

● 嘉義縣地區最大震度1級

1級：阿里山

● 苗栗縣地區最大震度1級

1級：三義

● 雲林縣地區最大震度1級

1級：草嶺、古坑、斗六市

● 彰化縣地區最大震度1級

1級：彰化市、大城

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市