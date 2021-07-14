花蓮恐怖連18震！超有感畫面曝光　門窗震歪、魚缸水快噴出

記者崔子柔／綜合報導
花蓮狂地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天6時52分起已接連發生18起有感地震，最大震度4級，其中在6時52分規模5.2地震時，許多花蓮民眾從睡夢中驚醒，最新的地震畫面也曝光。
有民眾分享6時52分的地震畫面，門窗可看出明顯的劇烈搖晃，也一度歪斜，「搖晃真的很大很大」，網友看了忍不住說「非比尋常」。
另有民眾分享，地震時家中魚缸內的水不斷左右傾斜，數度甚至被震到要溢出來，畫面讓人感到相當怵目驚心。
【 第063號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：110年07月14日07時45分26秒
震央位置：北緯23.93° 東經121.66°
震源深度：5.4公里
芮氏規模：5.0
相對位置：花蓮縣政府南偏東方 8.1 公里 (位於花蓮縣近海)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：鹽寮、花蓮市、水璉
3級：磯崎、銅門
2級：秀林、太魯閣、西寶、光復、西林
1級：紅葉、富里
● 南投縣地區最大震度3級
3級：合歡山
2級：奧萬大、日月潭、玉山
1級：埔里、國姓、竹山、南投市
● 宜蘭縣地區最大震度2級
2級：南澳
1級：南山、大同、冬山、內城、宜蘭市
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梨山、烏石坑、霧峰、臺中市
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：長濱、海端、池上
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：三義
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市、大城
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
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