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打疫苗前一定要意願登記？鄉民猜測「1原因」：不然怎配送

▲疫苗預約登記平台。（圖／記者周姈姈攝）

▲疫苗預約登記平台。（圖／記者周姈姈攝）

記者黃可昀／綜合報導

13日開放18至49歲民眾登記疫苗接種意願，有網友好奇，預約疫苗前為何一定要先登記，他不清楚這項步驟的用意與必要性，「還是意願根本沒差，之後有開放的符合資格就能施打？」

原PO在PTT問卦，預約平台上的「意願登記」是否會影響到後續打疫苗資格，照理說即使這次沒有先意願登記，但仍是疫苗接種順位的其中一員，所以還是能施打，「有已經意願登記的人，知道是一定要先意願登記嗎？」

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▲▼金門13日開打莫德納疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

▲這次開放意願登記的有AZ和莫德納可選。（圖／記者林名揚翻攝）

網友留言，「意願只是估需求量吧」、「意願有差，你沒勾AZ這資格符合就不能預約阿」、「本來就要有意願，不然強迫你去打」、「還不夠的狀態下當然是有意願的先登記打」、「總要估需求量，不然要怎配送」、「你是沒看之前一堆人被通知結果不想去打喔」、「登記意願才知道要送多少疫苗過去各縣市吧？」

衛福部指出，意願登記時間至15日下午5時截止，16日才會開始寄簡訊通知，有收到簡訊才能進行下一步預約，平台會按照疫苗分配情形、民眾的登記意願來通知，所以意願登記是必要的步驟，沒登記的人就沒辦法依簡訊來預約。值得注意的是，不是越早登記就能越快打到疫苗，屆時是依照「出生年」依序接種，「登記序號並非後續疫苗預約接種之順序」。

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