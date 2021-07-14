　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「想等國產疫苗要意願登記嗎？」　醫師林靜儀7字解答

記者黃翊婷／綜合報導

中央疫苗預約平台13日開放18歲以上民眾進行意願登記，醫師林靜儀在臉書PO文分享這項資訊，有網友留言提問，「我比較想打國產疫苗，但不知道還要等多久」，她則建議「先登記，到時候改」。

▲▼施打莫德納疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台灣目前有AZ和莫德納疫苗可以施打。（圖／記者洪巧藍攝）

林靜儀13日在臉書PO文提醒，現在18歲以上的民眾都可以登記疫苗接種意願，登記完成後，等輪到可以接種時，會有簡訊通知預約。不過，現階段能選的疫苗只有AZ和莫德納，部分想打國產疫苗的網友在文章底下留言提問，「我比較想打國產疫苗，但不知道還要等多久」、「如果要等國產，是否暫時先不要登記呢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，林靜儀回答，「先登記，到時候改」，雖然國產疫苗尚未傳來好消息，但還是建議民眾先進行意願登記。其他網友也紛紛留言表示，「我也是想等國產，但剛剛先去登記了，先登記再說比較好」、「排到就打，能打的都是好疫苗」。

想打國產疫苗「要登記嗎」？醫師林靜儀給答案。（圖／翻攝自Facebook／林靜儀醫師）

▲林靜儀建議想打國產疫苗的民眾先登記意願。（圖／翻攝自Facebook／林靜儀醫師）

目前疫苗登記平台第一輪已累計超過280萬人登記，根據指揮中心13日晚間公布各疫苗統計結果，只登記AZ者共6萬3310人，占總登記人數1.30％；只登記莫德納者共309萬8106人，占總登記人數63.84％；同時登記AZ和莫德納者共169萬1137人，占總登記人數34.85％。

指揮中心提醒，未來三輪登記將開放AZ疫苗接種，到15日下午5點收單結算，16日開始發送簡訊，而第二輪願意接受AZ民眾符合提供疫苗量能，所以只要有勾選AZ都會收到預約簡訊通知，不過，第三輪開放首日至下午5時，AZ、莫德納都能接受的人超過169萬人，勢必要開始使用「長幼有序」原則。

行政院政務委員唐鳳也解釋，針對疫苗品牌，接下來三週都是打AZ，只勾選莫德納的當然沒有在名單裡，所以如果有意願，也推薦可以在第三輪意願登記期間，去修改品牌選擇，如果改單選AZ，就會在第三輪的名單裡，如果勾選量比實際供應量多，就會以長幼有序來排。

COVID-19公費疫苗預約平台意願登記：https://1922.gov.tw/vas/index.jsp

▼第三輪意願登記時間至15日下午5點。（圖／指揮中心提供）

▲▼第二輪疫苗預約、第三輪意願登記。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
iPhone 13「2新色」曝光　推出4機型售價史上最貴
義大利女球迷豪放露乳慶祝　下秒遭「淫爪猛掐」驚恐片曝
快訊／苗栗慢跑男遭「落雷轟頂」斷氣！　凌晨時分搶救不治亡
15億元樂透得主瞞家人10年！　生活樸實無華且枯燥：我做錯了
雞排妹回應了！牽手摸臀保時捷男　親揭2人真實關係
快訊／花蓮今早連18震！07：45規模5.0地震　最大震度4
桃園父子吵架！老爸負氣跳入池塘　打撈上岸成冰冷遺體
質疑疫苗效力遭高端喊告！　粉專長文「傘兵心態」3點回擊

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆部醫竟趁防疫期扣薪15%　急診科集體離職

花蓮清晨「連續18震」恐怖搖晃！　市區服飾店2F水泥牆倒塌

「指揮中心有勇氣降二級嗎？」　醫：台灣社會面臨2大考驗

花蓮連環18震「2樓圍牆」倒塌　畫面曝光

花蓮恐怖連18震！超有感畫面曝光　門窗震歪、魚缸水快噴出

「想等國產疫苗要意願登記嗎？」　醫師林靜儀7字解答

快訊／花蓮今早連18震！07：45規模5.0地震　最大震度4級

快訊／花蓮20分鐘連10震　民眾：已連續地鳴好幾次了

台灣本土疫情2個月死亡率衝到5.2％　重症醫：原因是健保

快訊／國家警報響！花蓮清晨連4震　最大震度5級

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

迷你臘腸犬享受尊榮級SPA服務 小黃瓜面膜+美甲舒服到睡著❤

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

計程車鬼切左轉...直行機車猛撞 騎士反應不及向前翻！後車也摔

基隆部醫竟趁防疫期扣薪15%　急診科集體離職

花蓮清晨「連續18震」恐怖搖晃！　市區服飾店2F水泥牆倒塌

「指揮中心有勇氣降二級嗎？」　醫：台灣社會面臨2大考驗

花蓮連環18震「2樓圍牆」倒塌　畫面曝光

花蓮恐怖連18震！超有感畫面曝光　門窗震歪、魚缸水快噴出

「想等國產疫苗要意願登記嗎？」　醫師林靜儀7字解答

快訊／花蓮今早連18震！07：45規模5.0地震　最大震度4級

快訊／花蓮20分鐘連10震　民眾：已連續地鳴好幾次了

台灣本土疫情2個月死亡率衝到5.2％　重症醫：原因是健保

快訊／國家警報響！花蓮清晨連4震　最大震度5級

基隆部醫竟趁防疫期扣薪15%　急診科集體離職

大谷翔平明星賽Sho-Time！飆160公里火球三上三下

馬思純愛上樂團男主唱！爆自備鑽戒等求婚…砸錢買房挽留男友

巴西疫情重創經濟　新一波移民潮5個月內逾13萬人出走

花蓮清晨「連續18震」恐怖搖晃！　市區服飾店2F水泥牆倒塌

杜汶澤誤刪鳳梨FB好友邀請！　慌張私訊「按錯抱憾終生」他嚇瘋了

雞排妹離開醫美氣虛站不穩！　保時捷男溫馨接送…同回飯店

瘋電影／失控的審判　被美國政府冤死的還有多少？

追加第三劑疫苗　美衛生高層憂：面臨嚴重副作用的風險更高

知名領隊6劈吃女團員　手法曝光！正宮驚：5人與我共享男友

吃飯被地上2坨「黑腳胖棉花」啄　網見圓潤身材笑：這雞太肥美了

生活熱門新聞

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

5天內颱風生成機率高　「最壞情境恐登陸」

快訊／國家警報響！　初判震度4級以上

全台疫苗涵蓋率曝！台北22％本島冠軍

男網友「指交」染性病？女醫打臉：不可能

質疑高端疫苗恐被告！粉專「傘兵心態」3點回應了

母胎單但超會撩！外送員的短暫戀愛笑翻網友

北捷「小雞人」站了11年突被撤　民眾路過哭了

快訊／06：52花蓮規模5.2地震　最大震度5級

數十蟑螂湯麵裡群聚！她崩潰：吃了一口

阿嬤嫁妝被典當！娘家1理由把金飾換3萬

疫苗意願485萬人登記！169萬人勾都願打

即／曾接觸彰化「逛新光確診」男　台中30歲男染疫

更多熱門

相關新聞

疫苗接種後　新研究曝3種疫情走向

疫苗接種後　新研究曝3種疫情走向

新冠疫苗覆蓋率提升後，全球疫情逐漸降溫，多位醫學與公衛學者也對未來疫情走向進行預測，多數人認為新冠肺炎會像流感一樣，成為地區性、季節性疾病，每年至少造成數十萬人死亡。

台染疫死亡率5.2％　醫：原因是健保

台染疫死亡率5.2％　醫：原因是健保

疫苗覆蓋率改採劑次人口比！專家質疑美化數字

疫苗覆蓋率改採劑次人口比！專家質疑美化數字

中部3縣市「特殊社交圈」傳播鏈　已2人確診

中部3縣市「特殊社交圈」傳播鏈　已2人確診

全台疫苗涵蓋率曝！台北22％本島冠軍

全台疫苗涵蓋率曝！台北22％本島冠軍

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫疫苗

讀者迴響

熱門新聞

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

打完疫苗爆痛不舉！醫激推「按壓1部位」　她一試驚呼

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

才剛出獄　饒舌歌手遭開64槍爆頭亡

雲林微解封首日傳砍人　1人遭砍傷送醫

阿滴認罹憂鬱症1年　鄉民抓包證據：是不是林瑋豐害的

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

館長直播訴苦　又因「這5字」挨告

更多

最夯影音

更多
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面