「想等國產疫苗要意願登記嗎？」　醫師林靜儀7字解答

記者黃翊婷／綜合報導

中央疫苗預約平台13日開放18歲以上民眾進行意願登記，醫師林靜儀在臉書PO文分享這項資訊，有網友留言提問，「我比較想打國產疫苗，但不知道還要等多久」，她則建議「先登記，到時候改」。

▲台灣目前有AZ和莫德納疫苗可以施打。（圖／記者洪巧藍攝）

林靜儀13日在臉書PO文提醒，現在18歲以上的民眾都可以登記疫苗接種意願，登記完成後，等輪到可以接種時，會有簡訊通知預約。不過，現階段能選的疫苗只有AZ和莫德納，部分想打國產疫苗的網友在文章底下留言提問，「我比較想打國產疫苗，但不知道還要等多久」、「如果要等國產，是否暫時先不要登記呢」。

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對此，林靜儀回答，「先登記，到時候改」，雖然國產疫苗尚未傳來好消息，但還是建議民眾先進行意願登記。其他網友也紛紛留言表示，「我也是想等國產，但剛剛先去登記了，先登記再說比較好」、「排到就打，能打的都是好疫苗」。

▲林靜儀建議想打國產疫苗的民眾先登記意願。（圖／翻攝自Facebook／林靜儀醫師）

目前疫苗登記平台第一輪已累計超過280萬人登記，根據指揮中心13日晚間公布各疫苗統計結果，只登記AZ者共6萬3310人，占總登記人數1.30％；只登記莫德納者共309萬8106人，占總登記人數63.84％；同時登記AZ和莫德納者共169萬1137人，占總登記人數34.85％。

指揮中心提醒，未來三輪登記將開放AZ疫苗接種，到15日下午5點收單結算，16日開始發送簡訊，而第二輪願意接受AZ民眾符合提供疫苗量能，所以只要有勾選AZ都會收到預約簡訊通知，不過，第三輪開放首日至下午5時，AZ、莫德納都能接受的人超過169萬人，勢必要開始使用「長幼有序」原則。

行政院政務委員唐鳳也解釋，針對疫苗品牌，接下來三週都是打AZ，只勾選莫德納的當然沒有在名單裡，所以如果有意願，也推薦可以在第三輪意願登記期間，去修改品牌選擇，如果改單選AZ，就會在第三輪的名單裡，如果勾選量比實際供應量多，就會以長幼有序來排。

COVID-19公費疫苗預約平台意願登記：https://1922.gov.tw/vas/index.jsp

▼第三輪意願登記時間至15日下午5點。（圖／指揮中心提供）