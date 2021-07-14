台灣本土疫情2個月死亡率衝到5.2％　重症醫：原因是健保

記者黃翊婷／綜合報導

台灣本土疫情自5月爆發至今，確診人數已超過1.4萬人，死亡人數達737人（依疾管署統計）。北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰13日在臉書PO文指出，這次疫情的高死亡率與台灣重症醫療量能不足有很大的關係，「台灣健保體制下，重症單位是賠錢單位，不少救命機器健保不付錢，救命俯臥姿勢健保不給錢，重症醫師人才荒！」

▲蘇一峰認為這波本土疫情突顯出台灣重症醫療量能不足。（示意圖／記者李毓康攝）

台灣新冠肺炎死亡率從全球第16名躍升至第8名，掀起各界關注以及討論。蘇一峰13日於臉書PO文中點出關鍵問題就是健保，這次台灣的疫情死亡率高，與重症醫療量能不足有很大的關係，偏偏隔離病房很貴，人力需求也很高，平常是賠錢的單位，疫情之下病人一多，醫療量能不足就現形了，突然出現一波病人得不到醫療，死亡率當然高。

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「台灣健保體制下，重症單位是賠錢單位，不少救命機器健保不付錢，救命俯臥姿勢健保不給錢，重症醫師人才荒！」蘇一峰期望相關單位能重視這個問題。據了解，目前全球新冠肺炎死亡率為2.1％，台灣的染疫死亡率則達到5.2％，目前已有超過1.4萬人確診，737人死亡。

部分網友看完PO文後認同蘇一峰的觀點，並紛紛留言表示支持健保漲價，「健保決策往往會使許多努力白費，希望基層醫療人員也能進入健保會，改革健保會運作模式，使政策透明也是很重要的」；另一派網友則認為，單靠死亡率數據無法直接推斷重症醫療量能不足，「各國一開始疫情爆發，也是死亡率衝高，經過一段時間，疫情開始獲得控制，死亡率也會開始降低。」