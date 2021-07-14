拉法葉艦案檢方聲請沒收汪傳浦資產　高院再加碼准收5億餘美元

▲拉法葉艦案，檢方再獲准沒收汪傳浦家族5億多美金資產。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

檢方就拉法葉艦案聲請沒收軍火商汪傳浦家人不法所得及孳息，高院二審准許檢方沒收汪傳浦家族9億5332萬餘美元，最高法院准許沒收3億餘美元確定，另外將1億多美元部分發回更裁。高院14日更為裁定，再准許檢方沒收5億2,074萬餘美元（約新台幣156億元）。可抗告。

拉法葉艦案的軍火商汪傳浦，已於2015年1月20日病逝於英國倫敦。而我國刑法沒收新制於2016年7月1日上路，當時的特偵組隨即向台北地方法院提出聲請，要求單獨宣告沒收被告汪傳浦妻子葉秀貞、4名子女及他們設立的3家公司，包含本金及利息，共計9億6975萬餘美元（約新台幣300億元）。

一審台北地院受理後，於2017年7月間首度裁准檢方聲請，當時認定拉法葉艦案的回扣5億1594萬餘美元匯入汪傳浦的帳戶，扣除他案被告郭力恆已執行追繳的2875萬餘美元，本金應為4億8719萬餘美元，孳息則為4億1295萬餘美元，加總之後，裁准的金額達9億14萬餘美元（約新台幣273.6億元），創下我國沒收新制上路後的最高金額紀錄。

案件抗告第二審，高院於2018年11月間作出裁定。二審裁准金額再加碼，總計准許高達9億5332萬餘美元（約新台幣286億元）。案經再抗告，最高法院最後准許本金3億多美金的部分，另外本金1億多美元，以及全部本金孳息的4億多美元部分，則發回高等法院更為裁定。

高院更裁於14日作出裁定，高院准許檢察官沒收本息高達5億2,074萬8,645.83美元（約新台幣156億元），其中的4億8,719萬2,808.72美元自2017年起計算孳息，其餘部分駁回。本案仍可再抗告。