富裕國家還想打第3劑是「疫苗民族主義」　譚德塞爆氣：貪婪

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

富國考慮追加施打COVID-19第3劑疫苗的想法，遭世界衛生組織（WHO）抨擊是種毫無道理的「貪婪」，因為在此同時，其他國家最脆弱的人正暴露在病毒之中。

世衛以越來越憤怒的語氣表示，如果世界各國在知情的情況下，卻仍選擇讓全球最衰弱的國家任由2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擺佈，未來他們在回顧這一切的時候，將對自己感到慚愧。

世衛這個聯合國（UN）的衛生機構也責怪疫苗的製造商，寧願和富國先談第3劑追加疫苗的合約，而非和窮國談，以給予完全還沒施打過疫苗的醫護人員和年長者所需的第1、2劑疫苗。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）在記者會上表示，他最常被問到的問題是，疫情到底何時會結束。

對此他說，「我們可以很快的終結它，因為我們現在有工具」，但他也稱現在缺乏的是一個果斷的全球性領導。

譚德塞表示，疫苗民族主義「延長了痛苦」，且只有「貪婪」一詞可以解釋這個情況。

他認為，在病毒席捲世界其他地區之際，同時要推出追加劑，對防疫只會適得其反。

譚德塞堅稱：「這毫無道理，完全不合理。」

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