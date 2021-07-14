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新冠疫苗遭質疑…高端喊告！粉專遭圍攻「傘兵心態」3點回應

▲▼高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端新冠疫苗遭質疑表現不佳，13日發聲明喊告。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

記者朱凱翔透過臉書粉專「不演了新聞台」發文，質疑高端所產的新冠肺炎疫苗，病毒數據表現不佳，被高端喊告。對此，朱凱翔13日深夜以「傘兵心態」提出3點回應高端。

「不演了新聞台」全文如下：

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結束直播，回家遛狗，這才有時間回應高端對我的指教：

首先，我要感謝高端聲明證實，我今天中午所貼出的高端疫苗研究報告與相關文件是所謂的「政府機密文件」，許多朋友指控我「造假」、「帶風向」，我選擇不回應，是因為真的就是真的，但能獲得高端證實，只有感謝，我也願意補充，那5張圖片，分別來自3份報告與文件：

一、 顯示高端疫苗對Delta與Beta變種株生成中和抗體不佳的文件，是高端被EUA審查意見要求補件，在6月30日發給審查單位的（以下稱圖一）。

▲▼新冠疫苗遭質疑…高端喊告！粉專遭圍攻「傘兵心態」3點回應。（圖／翻攝不演了新聞台粉專）

二、 顯示小鼠肺部病毒病理情形的「AAV小鼠攻毒試驗報告」，是由中研院在2021年2月22日提交的動物攻毒試驗結果，無關變種病毒（以下稱圖二，）。

▲▼新冠疫苗遭質疑…高端喊告！粉專遭圍攻「傘兵心態」3點回應。（圖／翻攝不演了新聞台粉專）

三、 第三份以文字為主的文件，則是藥品查驗中心（CDE）針對疫苗審查的問題，在6月25日行文要求高端補件，而我擷取的，則是高端回應小鼠攻毒試驗的部分內容（以下稱圖三）。

▲▼新冠疫苗遭質疑…高端喊告！粉專遭圍攻「傘兵心態」3點回應。（圖／翻攝不演了新聞台粉專）

以下請容我逐點回應高端聲明：

一、 高端聲明第一點稱：「粉專所稱對Beta變異株的中和抗體平均值僅有對武漢原始株的1/10 (下降10倍)係為不實陳述。」，（下略），「Beta株中和抗體效價下降約7倍，本公司數據與其他已上市之mRNA疫苗 (6-10倍下降)趨勢相近。」

所以，高端這點回應是，坦承下降，但不是10倍，而是7倍？且讓我們檢視擷取自高端補件報告的圖一：

右下角標示為「All」的研究結果顯示，最左邊首列的藍色圖示，代表針對武漢株（WT）的中和抗體生成數值，平均落在大約320，而正中間的紫色列圖示，則代表針對南非株（Beta）的中和抗體生成數值，平均約30，320之於30，約莫就是1/10，有圖為證，不實陳述係指？

不是下降10倍，只是下降7倍？若高端公開完整數據，我願意更正。但無論1/10或1/7，能否通過審查，取信民眾，應受公評。

但其實我不能理解，高端疫苗為何要將自己與已經做過三期試驗，且在現實環境中施打的mRNA疫苗相比？

二、 高端聲明第二點稱：「粉專所稱對Delta株的中和抗體平均值為武漢原始株的之1/16 (16倍降低)為不實陳述。」，（下略），「偽病毒在Delta中和抗體數值為5~7倍降低 (非粉專所稱16倍降低)，此數據同樣與國際其他已上市疫苗趨勢一致。」

高端同樣坦承下降，但不是16倍，而是5到7倍？同上，且讓我們再度檢視擷取自高端補件報告的圖一：

右上角與左上角標示為「HD」與「MD」的圖表，分別顯示了高劑量與中劑量實驗組的數據，針對Delta病毒的中和抗體數值，是最末列咖啡色的圖示，在「HD」高劑量組中，代表針對武漢株（WT）的中和抗體生成數值，平均落在大約640，而針對Delta病毒生成的中和抗體數值平均大約40，差距就是16倍。而我原文提及的「MD」中劑量組，代表針對武漢株（WT）的中和抗體生成數值，平均落在大約320，而針對Delta病毒生成的中和抗體數值平均大約20，差距也是16倍。有圖為證，不實陳述係指？

不是下降16倍，只是下降5到7倍？若高端公開完整數據，我願意更正。但無論1/16，1/7或1/5，能否通過審查，取信民眾，也應受公評。

三、 至於高端聲明第三點，稱我「移花接木，刻意擷取片段文字，並顛倒是非。」，但審視我原文所寫：「小鼠感染5天後的肺部病毒數據表現也不佳，低中高劑量與對照組差異不大」，「參與審查緊急授權的藥品查驗中心要求高端回覆，高端也只能坦承，有降低病毒量的『趨勢』，但不具統計意義，『建議此結果僅供參考』。

其中，「低中高劑量與對照組差異不大」的敘述，可參見圖二「Lung viral RNA titers」圖表，紅色、綠色，與藍色圖示，分別代表不同劑量，相較於最左列紫色的左劑對照組確有下降，但彼此差異不大，有圖為證。

至於「參與審查緊急授權的藥品查驗中心要求高端回覆，高端也只能坦承，有降低病毒量的『趨勢』，但不具統計意義，『建議此結果僅供參考』」等文字，則完全出自圖五，高端向藥品查驗中心提交的回覆。而藥品查驗中心要求補件，已經足證實驗結果之不足。

最後，又是斷章取義，又是洩漏機密，又是刑事告訴，又是民事求償，還要同時函請調查局、地檢署、金管會、衛福部及相關主管機關調查，簡直六大門派圍攻光明頂了。但我不是張無忌，我沒有身懷絕世武功，我只是個記者，只有自己的能力與勇氣。我沒有辦法阻止高端對付我，但我籲請高端公布完整報告，才是正道。

我最喜歡的影集之一，「Band of Brother」裡我最喜歡的橋段，是101空降師即將開進巴斯通森林前，撤退的敗軍對溫特斯營長說：「你們會被包圍」。溫特斯回答：「我們是傘兵，本來就該被包圍」。

顆顆，我現在的心情，就這麼回事兒！

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