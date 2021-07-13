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18歲↑疫苗意願「485萬人登記」！169萬人勾AZ、莫德納都願打

▲▼行政院會後記者會，衛福部次長薛瑞元、政委唐鳳、經濟部次長林全能。（圖／行政院提供）

▲行政院政務委員唐鳳。（圖／指揮中心提供）

記者閔文昱／綜合報導

疫苗登記平台第一輪已累計超過280萬人登記，中央疫苗預約平台13日上午開放18歲以上（含92年前出生）民眾進行意願登記，統計至下午5時為止485萬人完成，將於7/15下午5時收單結算，屆時才知該輪將開放年齡層，16日至18日陸續以簡訊通知。

指揮中心13日晚間公布各疫苗統計結果：

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只登記AZ：6萬3310人，佔總登記人數1.30％
只登記莫德納：309萬8,106人，佔總登記人數63.84%。
同時登記AZ和莫德納：169萬1,137人，佔總登記人數34.85%

▲▼第二輪疫苗預約、第三輪意願登記。（圖／指揮中心提供）

▲18歲（含）以上13日開放預約登記打疫苗。（圖／翻攝官方網站）

指揮中心提醒，未來三輪登記將開放AZ疫苗接種，到15日下午5點收單結算，16日開始發送簡訊，而第二輪願意接受AZ民眾符合提供疫苗量能，所以只要有勾選AZ都會收到預約簡訊通知，不過，第三輪開放首日至下午5時，AZ、莫德納都能接受的人超過169萬人，勢必要開始使用「長幼有序」原則。

唐鳳解釋，針對疫苗品牌，接下來三週都是打AZ，只勾選莫德納的當然沒有在名單裡，所以如果有意願，也推薦可以在第三輪意願登記期間，去修改品牌選擇，如果改單選AZ，就會在第三輪的名單裡，如果勾選量比實際供應量多，就會以長幼有序來排。

COVID-19公費疫苗預約平台意願登記：https://1922.gov.tw/vas/index.jsp

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