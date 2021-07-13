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江啟臣送花籃「16字」嗆聲　意外讚蘇貞昌光明正大

▲▼江啟臣送蘇貞昌向日葵、送朱學恒蘭花。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲江啟臣送蘇貞昌向日葵、送朱學恒蘭花。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者陶本和／台北報導

由於名嘴朱學恒送花籃到疾管署，遭告妨害公務，國民黨主席江啟臣則送給行政院長蘇貞昌一盆向日葵，卡片上寫「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」16字嗆聲。不過，根據教育部重編國語辭典查詢，「行不由徑」屬正面用詞，比喻行事光明正大，不投機取巧。

江啟臣13日晚間在臉書兩盆花籃照片，其中送給蘇貞昌的向日葵花藍，卡片上寫有「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」。他表示，正告蘇貞昌，執政應光明磊落，給人民安心，不是給民眾恐懼。

江啟臣認為，送花籃，民進黨可以不接受，民進黨可以為自己的執政辯護，但一言不合就把不同意見的人送警察局、送檢調、送法院，這就是濫用國家公權力，恐嚇民眾，獨裁統治。此外，江啟臣也送朱學恒一盆蘭華，並表示感佩朱學恒「打死不退、當仁不讓」。

特別的是，根據教育部重編國語辭典修訂本網站，經查確認，江啟臣所用「行不由徑」屬正面用詞，字面意思是「走路不走捷徑」，比喻行事光明正大，不投機取巧。

「行不由徑」出自《論語．雍也》：「有澹臺滅明者，行不由徑，非公事，未嘗至於偃之室也」。以及《史記．卷六一．伯夷傳》：「或擇地而蹈之，時然後出言，行不由徑，非公正不發憤，而遇禍災者，不可勝數也。」

▼江啟臣送話嗆聲，成語意思反稱讚蘇貞昌光明正大，不投機取巧。（圖／教育部國語辭典網站）

▲▼江啟臣送話嗆聲，成語意思反稱讚蘇貞昌光明正大，不投機取巧。（圖／教育部國語辭典網站）

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