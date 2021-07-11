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年輕人傳染長輩風險多5倍　江啟臣籲：BNT優先讓青少年接種

▲▼國民黨主席江啟臣致送FFP2口罩予第一線防疫人員 聯醫中興院區院長蔡景耀 祕書長李乾龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘、台積電洽購輝瑞BNT疫苗的進度備受關注。對於BNT到貨後是否讓12歲以下青少年施打，指揮官陳時中11日表示，相關疫苗實驗進行中，若屆時僅BNT可針對12至18歲的青少年施打，一定保留給學生。對此，國民黨主席江啟臣指出，年輕人傳播給家中長輩的風險，足足是反向傳播的5倍，家長也擔心能否順利開學，呼籲BNT應優先從青少年接種。

江啟臣11日在臉書表示，5月本土疫情爆發，全國緊急停課，許多老師掙扎適應改線上教學，成效存疑，更有高比例學生從此疏於上線，形同「線上輟學」，更不用說，長期居家的孩子，也造成許多家長親職照顧的負擔。

江啟臣指出，值此之際，肆虐全球的delta變種病毒侵襲的年齡逐漸下降，在許多國家都造成青少年世代染疫飆升，而已有研究證實，透過年輕人傳播給家中長輩的風險，足足是反向傳播的五倍，法國甚至已喊出疫苗接種率要拼95%才能抑制Delta病毒擴散。

江啟臣提到，此刻，全國師生家長都在擔心，今年秋的新學期，能否順利開學？不開學，恐將造就失學的一代，但驟然開放，又擔心至今毫無疫苗防護，校園生活又互動密切的年輕學子，將成台灣疫情之火持續延燒的破口。

江啟臣提及，放眼國際，我國政府先前洽購或受贈的AZ與Moderna 疫苗，都尚未有充足研究，證實用於年輕人的安全性，目前已有開放用於12至18歲對象的只有BNT，這也是一些民間團體在洽購疫苗時，選擇BNT的考量之一。

江啟臣表示，我們會有BNT疫苗嗎？民間洽購、捐贈BNT疫苗有進度嗎？大家三催四請五拜託，政府總算與慈濟基金會完成委託授權，台積電、永齡基金會則是近日據傳進入簽約程序，國民黨四個執政縣市政府的採購申請也還在努力當中。

江啟臣呼籲，只要民間採購BNT疫苗能順利抵台，應優先從青少年接種起，政府應該在未到貨前，即刻著手準備青年接種疫苗計畫，力求在新學期開學前後，建構起校園生活的防疫線，讓師生能安心上學，也讓家長們能鬆一口氣。

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