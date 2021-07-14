美日援疫苗「陸才不卡台？」　國台辦：民進黨當局防疫無能還說謊

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／北京報導

日前，《中央社》引述總統府人士消息指出，上海復星醫藥與台灣兩家企業簽約，其中「有沒有中國的政治力干擾不言可喻」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚（14日）發出聲明指出，民進黨當局防疫無能還編造謊言，因為民怨升高才讓台灣這兩家企業向上海復星採購，如果沒有民進黨當局的一再阻擋，按正常商業規則，採購BNT疫苗的協議早就能夠達成。

據《中央社》報導稱，府方人士還原採購疫苗的過程，強調政府只有「拚」、沒有「卡」，此事經台德政府、兩大企業傾全力才能突破，有沒有大陸的政治力干擾不言可喻，而美、日「即刻救援」產生極大壓力，最後讓大陸轉向「不卡台灣」。

針對上述報導，朱鳳蓮指出，「近一個時期，民進黨當局不斷編造謊言，為其防疫失策失德無能卸責。他們在疫苗問題上對大陸抹黑栽贓，再次暴露了其醜惡的政治本性。」

朱鳳蓮表示，今年5月台灣疫情暴發後，我們從一開始就表示願盡最大努力協助廣大台胞應對疫情，多次表示希望讓廣大台灣同胞盡快有疫苗可用，向台灣同胞提供被世界衛生組織認可的大陸疫苗，支持上海復星醫藥參與研發並代理的BNT疫苗服務於台灣民眾。

▲完成與台積電、永齡簽約，上海復星稱，「期待台灣同胞儘早恢復正常生活。」（圖／翻攝新華社）

朱鳳蓮稱，作為台灣獲得BNT疫苗的唯一洽購方，上海復星醫藥有關負責人早已公開表示，「願意將疫苗服務於台灣同胞，為島內疫情防控發揮積極作用。」

朱鳳蓮說，事實表明，民進黨當局對疫情爆發要負最大貴任，其在防疫問題上冷血的政治算計和陰毒的政治操弄，是造成疫苗緊缺、民眾無辜生命不斷喪失的根本原因。他們出於「反中」的政治目的，不但百般詆毀抹黑大陸善意、以種種借口拒絕接受大陸疫苗，而且還阻擋島內一些縣市、企業和民間機構向大陸企業采購BNT疫苗。

朱鳳蓮進一步指出，直到6月下旬，台灣疫情不斷惡化、疫苗緊缺無法緩解、民怨不斷升高，民進黨當局迫於壓力，才不得不勉強同意兩家台灣企業向上海復星醫藥採購。正如台灣輿論指出的，如果沒有民進黨當局的一再阻擋，按正常商業規則購，採購BNT疫苗的協議早就能夠達成。

▲上海復星醫藥集團。（圖／翻攝 新浪）

朱鳳蓮指出，直到今天，台灣一些縣市要求向上海復星醫藥商采購疫苗仍然被民進黨當局拒絕。台灣各界對此看得一清二楚，無論民進黨當局如何栽贓抵賴都改變不了這一事實。我們願盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快渡過難關，誠意始終如一。「台灣民眾接種疫苗之難，難就難在民進黨當局根本無視民眾防疫之急需，只顧自己的一黨之私。」

最後，朱鳳蓮強調，「我們奉勸民進黨當局，不要再把自己的政治私利淩駕於台灣民眾生命健康安危之上，造謠誹謗無法改變事實，汙蔑栽贓推不了責任，只會讓無辜的台灣民眾付出更多生命的代價。」