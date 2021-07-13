鄉民超困惑「要先意願登記」才能打疫苗？　指揮中心說明流程

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（13日）上午宣布，開放18歲以上登記接種疫苗意願，符合資格者可上網進行意願登記。不過，就有網友困惑表示，「一定要先意願登記之後才能打疫苗？還是那個登記意願，不影響之後打疫苗資格？」

「COVID-19公費疫苗預約平台」今早開放民國92年以前出生者意願登記，在原本第9類意願登記說明欄中，除了高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，也增加了「以及民國92年（含）以前出生者」。

不過，有網友在批踢踢八卦板發文詢問，「一定要先意願登記之後才能打疫苗嗎？還是那個登記意願，並不會影響之後打疫苗資格？因為系統沒有很清楚說明因果關係，有已經意願登記的人知道是一定要先意願登記嗎？還是意願根本沒差，之後有開放的符合資格就能施打。」

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▲網友發文詢問，一定要先「意願」登記，才能打疫苗嗎？。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

貼文一出，立刻引起許多網友熱議，「剛剛一堆親朋好友的群組，大家都黑人問號」、「一定要有登記, 才能去排預約」、「有意願就會登記 沒意願就不會登記」、「意願很重要 一定要登記意願喔！」、「沒登記意願不會通知你去預約」、「沒意願想輪到，就是等等等」。

指揮中心解釋，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記後，才能在接到通知後進行預約，系統平台會按照疫苗分配情形參照民眾所登記之意願，通知符合預約資格的民眾。

指揮中心也提醒，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種，而尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知。

▼COVID-19公費疫苗預約平台今早開放民國92年以前出生者意願登記。（圖／翻攝自疫苗預約平台）