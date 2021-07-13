全國唯一！直擊大龍峒保安宮微解封　信眾翹班祈求疫情退散

記者黃宥寧、林冠吟／台北報導

13日正式實施微解封！各行各業含廟宇等宗教場所，可以在有完善防措施的情形下，有條件進行鬆綁。而台北市大龍峒保安宮更是全國唯一一間有條件進行微解封的廟宇，正式於上午10點5分解封，採單一入口進出，直到上午12時許，已約有70位民眾入廟參拜。

▲大龍峒保安宮13日成為全國唯一一間有條件微解封的廟宇。（圖／記者黃宥寧攝）



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台灣本土疫情自5月升溫以來全國實施三級警戒，隨著疫情趨緩而有解禁的趨勢，指揮中心雖然宣布三級警戒再度延長至26日，不過自13日起，各行各業含宗教場所可以有條件進行鬆綁，身為台北地區信仰中心之一的大龍峒保安宮，有意進行微解封解放政策，更是早早備妥相關文件向北市府申請微解封。

▲有民眾不惜翹班也要來參拜。（圖，非當事人／記者黃宥寧攝）



13日上午10時5分，大龍峒保安宮成為全國第一間進行微解封的廟宇，採單一出入口、單一動線，開放信眾入廟參拜，同時進行人流管制，含20名工作人員在內依規定將場內人流控管在99人以下，同時落實實聯制、體溫測聯與酒精消毒等防疫措施。

截至上午12時許，目前已有約70名信眾入廟參拜，更有民眾不惜翹班也要來參拜，除了祈求自己的願望外，也希望祈求疫情趕快結束，而其他前來參拜的信眾有來為媽媽祈求身體健康的，也有因家裡有事所以前來的拜拜祈求。